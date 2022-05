Dia das Mães na Estação das Docas: confira a programação, veja o que fazer e onde comer

Para quem planeja comemorar o Dia das Mães e busca um lugar acessível e tranquilo em Belém, uma das boas opções é a Estação das Docas, que oferece ambiente agradável, seguro e com ampla variedade de opções de restaurantes e lojas de souvenires. O portal O Libera.com separou algumas dicas de onde comer, o que curtir e como encontrar aqueles ‘mimos’ irresistíveis. Confira abaixo!

VEJA MAIS

O que fazer na Estação das Docas no Dia das Mães?

Área livre dos galpões da Estação das Docas (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Restaurante Marujos (@marujosoficial)

No domingo (8), o restaurante Marujos, localizado no terminal fluvial da Estação, vai ocorrer um “welcome drink” para as mães e sugestão de um prato especial, além do combo de bebidas e petiscos.

O Amazon Beer (@amazonbeer)

O estabelecimento vai oferecer rosas às mães que estiverem passeando pela orla do complexo turístico.

Restaurante Bêra Gastronomia

O restaurante fará drink especiais e brigadeiro para todas as mulheres que desfrutarem das gostosuras do estabelecimento.

Sobremesas grátis

Os restaurantes Terrace Açaí Gourmet (@terraceacaigourmet ), Estação Sushi Bar (@estacaosushibar ) e Estação Grill (@estacaogrill18 ) vão oferecer sobremesa especial grátis para todas as mães.

As Mulatas (@as_mulatas_oficial)

As mães vão poder tomar um café da manhã especial no estabelecimento. Além de desfrutar do amanhecer do dia na orla turística.

Almoço ‘grátis’

Os filhos que comprarem qualquer item do quiosque Pai D’égua, ganharão um voucher de almoço grátis para a sua mãe no quiosque Mangal Pai D'Égua, dentro do Mangal das Garças (@mangalpaidegua). Para conseguir validar, é necessário ter o mínimo de quatro pessoas pagantes à mesa.

Sorteios

A loja Marajó artesanato está sorteando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, feita em cerâmica com traços marajoaras. Confira as regras:

O quiosque Bombom do Pará também está realizando um sorteio de uma cesta recheada de delícias. Confira como participar:

O quiosque Tapuia vai sortear uma bolsa. Confira mais informações de como participar:

Serviço:

Dia das mães na Estação das Docas

Data: 8 de maio de 2022

Hora: a partir das 9h

Entrada franca

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)