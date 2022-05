Presente de Dia das Mães: confira 10 dicas de presentes criativos e diferentes

O Dia das Mães está chegando e com ele a dúvida que rodeia os filhos: o que dar de presente para a mãe? A data, por carregar um dia tão especial, que celebra aquela que criou e educou com muito amor, merece ser comemorada com carinho e mimos que expressem toda essa importância. Pensando nisso, o oliberal.com listou 10 dicas de presentes personalizados e criativos para ajudar nessa tarefa, confira:

VEJA MAIS

Dia de Spa

O dia de spa é ideal para renovar as energia (Freepik / @cookie_studio) O dia de spa é ideal para renovar as energia (Freepik / @cookie_studio)

Investir em um presente que ofereça um momento bem relaxante e de renovação de energia pode ser uma boa pedida para aquela mãe que vive na correria. A opção de um dia de Spa, com massagem com óleos aromáticos, banho de banheira com sais, escalda-pés e aromaterapia é a pedida para ajudar a mãe a desacelerar e curtir o dia especial. A Classic SPA Med, Spa Express e Virtuosa Belém são lugares que oferecem esse momento de bem-estar.

Ilustração especial

Já pensou em pegar uma daquelas fotos que tem um enorme significado e transformá-la em uma ilustração? A opção é uma das alternativas para tornar aquele momento único ainda mais especial, seja ele em um simples quadro, na parede do quarto ou em um bordado. Confira alguns artistas especialistas no serviço: Bordado da Lua, Sagita Collage, Quadro e Cores e Julia Leão.

Ensaio de fotos

O ensaio de fotos promete aumentar a autoestima. (Foto: Instagram @ana_lurocha)

Sabe aquela mãe que adora tirar foto em todo lugar? O ensaio fotográfico é a pedida para presenteá-la de um jeitinho bem exclusivo. Os pacotes são diversos e podem ser feitos em várias ambientações, tanto no próprio estúdio, quanto em pontos turísticos de Belém. Veja alguns alguns fotógrafos e estúdios que ofertam o ensaio: Nossa Rotina Photos, Ana Lu Fotografia, Dois Foto e Filme.

Tatuagem

O vale tatuagem é um opção para presentear aquela mãe mais sofisticada, que sempre diz que quer fazer uma tatuagem mas nunca faz. O presente só vai dar aquele "empurrãozinho" necessário. A Minna Silva, Garage Tattoo Club, Black Ink Belém podem ser alguns lugares para fechar com esse mimo.

Perfume único

O perfume "único" é um opção diferenciada para presentear (Foto: Instagram @uruanna)

Já pensou em montar um perfume único? Essa opção é a pedida para presentear aquela mãe que tem um gosto exclusivo para perfume. A Uruanna oferece um serviço especial onde o cliente pode montar o próprio perfume ou sua essência para perfumar a casa e ambientações.

Cesta personalizada

A cesta personalizada é uma velha conhecida daqueles que gostam de presentear alguém especial e, por isso, não poderia ficar de fora da lista. A cesta ‘cheia de afeto’ pode ser uma das alternativas para o presente de domingo, seja ela de café, doces, lanche da tarde ou bolos. A Cestaria Afetiva e Petite Box são alguns dos empreendimentos que podem ajudar na elaboração da cesta.

Cerâmica afetiva

A cerâmica afetiva é uma possibilidade de mimo diferenciado. (Foto: Instagram @kubikovaart)

As famosas xícaras com frases e fotos também são alguns dos utensílios mais requisitadois no domingo das mães. A dica da lista é a cerâmica afetiva, uma alternativa um pouco mais diferenciada da convencional. A Kubikovaart é um dos empreendimentos que oferta xícaras, pires e pratinhos, todos modelados e pintados de um em um, a mão. Já a Fsceramica oferece pratinhos com frases, esculturas e vasos diferenciados, ideal para presentear aquela mãe que gosta de plantas.

Mãe mística

Os presentes do universo holístico ajudam a equilibrar as energias. (Foto: Instagram @luamisticapresentes)

Uma alternativa para agradar as mães místicas e que gostam do universo holístico são as decorações, velas aromatizadas, óleo fitoterápicos, colares, pulseira e pedras dos chakras, tudo para ajudar a equilibrar as energias. As opções podem ser encontradas em dois empreendimentos virtuais, a Lua Mística Presentes e na Bruxinha Sabrina. Vale aproveitar os utensílios e preparar pequenos kits com os produtos da sua preferência.

Dia de beleza

O dia de beleza no salão é uma opção para a mãe renovar o visual. (Foto: Freepik)

A maioria das mulheres, seja mãe ou não, gosta de dar uma passadinha no salão para cortar o cabelo, tirar a sobrancelha, fazer as unhas ou até mesmo mudar radicalmente o visual. A dica para o dia de beleza é comprar um cartão presente no salão de preferência da mãe e presenteá-la com os serviços que ela gostaria de fazer.

Faxina grátis

O combo com faxina vai fazer a alegria das mães que cuidam dos afazeres da casa. (Freepik)

Que tal fazer um combo com o vale do dia de beleza e ainda dar uma faxina grátis para a mãe? Além de levantar a autoestima com o novo visual, o combo vai fazer a alegria daquelas que, além de trabalhar fora, precisam cuidar dos afazeres da casa.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Tainá Cavalcante e da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)