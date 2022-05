Ideias de presentes de até R$ 100 para o Dia das Mães

Se você ainda está pensando no que comprar para o Dia das Mães, veja essas dicas com presentes incríveis e que custam até R$ 100. A lista a seguir, produzida pelo portal O Liberal.com, possui algumas sugestões de mimos no ramo da beleza, decoração, livros e bem-estar, que irão facilitar a sua escolha para presentear quem você mais ama. As opções vão de R$ 30 a R$ 87. Confira:

VEJA MAIS

O que dar de presente para mãe até R$ 100?

E que tal dar um cosmético de presente? Veja as opções de batom, perfumes e loções corporais (Reprodução/ Redes sociais)

Batom Líquido Matte Niina Secrets Skinny-Verm Hisbico - Eudora: R$ 34,25

Onde comprar

Base Mate Perfect Boca Rosa Beauty - Payot: R$ 44,25

Onde comprar

Boca Rosa Hair Kit Home Care de Limpeza E Cuidados: R$ 72,28

Onde comprar

Perfume

Confira as opções de kits presentes (Reprodução/ Redes sociais)

Kit Presente de Dia das Mães Cuide-se Bem Boa Noite: R$ 74,90

Onde comprar

Natura Ekos Castanha Corpo: R$ 65,90

Onde comprar

Kit Presente Nativa SPA Quinoa - Loção Hidratante Desodorante Corporal 400ml + Creme Antissinais de Mãos 75g: R$ 86,90

Onde comprar

Decoração

Para as mães modernas e que adoram decorar a casa, confira quais são as opções de presente (Foto ilustrativa)

Baseus LED Night Light: R$ 57,60

Onde comprar

Quadros decorativos com moldura para a sala - Love Rose: R$ 69,90

Onde comprar

Kit 3 capas de almofadas decorativa - Azul Branco e Amarelo: R$ 39,90

Onde comprar

Vinhos

E qual surpreender a sua mãe com uma garrafa de vinho? (Reprodução/ Redes sociais)

Vinto tinto suave Fausto Violete Pizzato: R$ 45,00

Onde comprar

Vinho branco seco Almadén Riesling Miolo: R$ 31,70

Onde comprar

Livro

Para as mães leitoras, veja as opções que podem ser uma ótima opção de presente para essa data (Reprodução/ Redes sociais)

A coragem de ser imperfeito: R$ 29,90

Onde comprar

Mais forte do que nunca: R$ 25,88

Onde comprar

Amar-se: Uma Viagem em Busca de Si Mesmo: R$ 39,53

Onde comprar

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)