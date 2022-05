Dia das Mães: filhos procuram presentes criativos e que simbolizam os laços

"Benção" é o ato de benzer algo. Na relação de amor e respeito entre mães e filhos, por exemplo, pedir a bênção é uma forma carinhosa de cumprimento respeitoso e de sentir-se protegido, como conta Allan Kardec Monteiro Passos, 48 anos, engenheiro elétrico. O gesto que o acompanha desde criança até a vida adulta irá se transformar em um presente especial e diferente de dia das mães.

"Pensei em algo que fique eternizado para sempre em nossas vidas. Costumo ter o hábito de pedir a bênção da minha mãe todos os dias, seja por telefone ou de maneira presencial. Desde criança essa troca de carinho - como sinal de respeito a ela também - faz parte da nossa rotina", conta o engenheiro, ao procurar um trabalho artesanal que pudesse ser um presente também fora do comum para este dia das mães.

Allan revela que a história da família é de superação, pois a mãe o criou com muitas dificuldades o que o faz ter orgulho da figura materna. Por isso, ele diz sentir a necessidade de ser abençoado pela mãe. "Ela me criou - separada do meu pai - tornando-se a minha principal referência e inspiração de vida. Temos uma relação muito forte, muito forte, por isso quis eternizar nosso amor dessa forma especial. A 'benção' significa o respeito e o amor que nós temos um pelo outro. Mesmo quando estamos distantes, ela me abençoa, por mensagens ou por ligações", observou.

Para que a mãe não descobrisse a surpresa, Allan a levou à casa dos vizinhos artistas para almoçar e no contexto pediu que ela colocasse a mão em um recipiente com uma massa. "Sem entender o que estava acontecendo, pedi a ela para colocar a mão dentro de uma balde com gesso para fazer um molde da mão dela e que teria uma surpresa no dia das mães. Ou seja, ela sabe que será um presente diferente, mas não tem ideia sobre como será o resultado final", contou.

Allan já é pai e deseja que seus filhos sigam o exemplo do respeito e amor entre uma família. Conta que está ansioso pelo próximo domingo e imagina que a mãe irá se emocionar com a surpresa. "Tenho certeza que ela vai se emocionar. É um presente que narra a nossa história e além de eternizar o nosso amor, traduz os valores que ela sempre passou para mim, e que hoje passo para meus filhos também, sobre a importância da família, do respeito e do quanto devemos honrar pai e mãe", finalizou.

A empresa "Moldes Memoráveis" é gerenciada pelo casal Camila Miranda, enfermeira, e Lucas Freitas, funcionário público. Os dois também são artesãos e estão há 1 ano e meio na capital "personalizando lembranças", como dizem. A solução apontada pelo casal dá mais opções a quem deseja presentear no dia das mães para além dos presentes comuns como calçados, vestuários, maquiagem e até eletrodomésticos.

A empresa "Moldes Memoráveis" é gerenciada pelo casal Camila Miranda, enfermeira, e Lucas Freitas, funcionário público. Os dois também são artesãos e estão há 1 ano e meio na capital "personalizando lembranças", dizem. (Ivan Duarte / O Liberal)

Camila conta que produz esculturas de mãos e pés, através de uma técnica indolor, antialérgica e com produtos utilizados na área da saúde. Ela observou que as mães costumam guardar peças do vestuário de seu filho, o coto umbilical, dentes e tantos outros objetos. Isso estimulou o casal a procurar cursos no Rio de Janeiro e São Paulo para formação na área e os pedidos começaram a chegar. "Inicialmente os moldes eram prioritariamente de crianças, mas, com o passar do tempo, as famílias e os PET, também foram incluídas nas produções. Em outros países, temos observado a prática de moldar as mãos dos noivos durante o casamento, face de bebês, focinho de PET e boca de adultos", ressaltou explicando a tendência.

A "Benção" foi marcada pelo desafio de fazer uma peça com representações sociais e sem nenhuma referência do artesanato nacional, disse a artista. "Nosso ponto de partida foi nossa experiência profissional e alguns modelos de pedestais com as esculturas “suspensas” em bases de ferro/alumínio na Europa. A entrega do pedestal foi cercada por um misto de sentimentos: O dever cumprido e a convicção de que esse trabalho leva amor aos lares", declarou orgulhosa.

A artesão conta que a demanda para este dia das mãe aumentou, principalmente entre as mulheres, mães de recém-nascidos. A empresa recebe encomendas, mas Camila destaca que os pedidos são alinhados com antecedência, pois cada peça passa por sete etapas e leva 30 dias para ficar pronta. "Agendamento, Moldagem, Restaurações, Secagem. Nesse momento inicia-se o processo de preparo da peça. Consiste em deixarmos essas peças ao sol, intercalando com vento. São necessários alguns dias para as esculturas ficarem totalmente secas. Na sequência temos a pintura, acabamento e enquadramento dos moldes no quadro ou pedestal e entrega ao cliente", finalizou

O trabalho do casal pode ser conferido por meio das redes sociais: @moldesmemoraveis e em caso de dúvidas, o telefone de atendimento é: (91) 99963-57342.