Dia das Mães: Veja dicas de presente até 200 reais e ideias para a data

O Dia das Mães chegou e várias pessoas continuam procurando os melhores mimos para não deixar a data passar em branco. Neste momento especial e festivo, a melhor dica é caprichar e comprar algo para demonstrar o carinho e dedicação a essa pessoa tão importante. Pensando nisso, OLiberal.com preparou algumas indicações de presentes de até 200 reais para mimar a mãezona.

Para mães que amam Bebidas

Vinhos (Florent B. / Pexels)

Se sua mãe aprecia uma bebida, a dica de hoje é escolher a melhor safra e comprar um vinho. A grande vantagem de tudo é que ainda podem aproveitar para fazer drinks e caprichar no almoço em família.

Para mães que amam Ler

Livros (Pixabay / Pexels)

Para aquelas mamães que adoram ler, a dica é uma boa coleção ou saga de livros. Sejam literários, de romance, ficção ou biografias, há muitas variedades que irão agradar a todos os gostos.

Para as mães que adoram comprar

Cartão Presente (Kindel Media / Pexels)

Se sua mãe é amante de compras, a melhor pedida é um cartão presente. Com essa opção, você pode deixá-la feliz e ainda não correr o risco de errar no mimo, já que ela mesma irá escolher o quer comprar!

Para as mães vaidosas

Kit de cuidados com a pele e cabelo (cottonbro / Pexels)

Se sua mãe ama estar cheirosa e com a pele muito hidratada, a melhor pedida é um kit de perfumaria. Com essa escolha não tem erro. Basta comprar as fragrâncias que sua mãe mais ama, seja em perfume ou hidratante, e ver a felicidade dela.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)