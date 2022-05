Onde comer no Dia das Mães? Confira 10 opções de restaurantes pela cidade

O almoço do Dia das Mães merece uma celebração especial, cheia de amor e carinho ao lado daquela que tanto se dedica na criação dos filhos. A data pode ser comemorada em casa, com toda a família reunida para um grande churrasco. Porém, para aqueles que preferem variar no cardápio e desfrutar da companhia da mãe em algum lugar especial, os restaurantes espalhados pela cidade são ótimas pedidas para aproveitar esse domingo. Pensando nessa praticidade e na promessa de agradar todos os paladares, o oliberal.com listou 10 dicas de onde comer por Belém no Dia das Mães, confira.

Zio Cucina

Restaurante italiano Zio Cucina do Shopping Grão-Pará. (Foto: Facebook / Shopping Grão-Pará)

O italiano Zio Cucina é uma opção para aqueles que não querem ir muito longe para saborear uma boa comida. O aconchegante restaurante pode ser encontrado em dois pontos de Belém: No Shopping Grão-Pará e na Estação das Docas. No cardápio, opções de massas, peixe na brasa e drinks sofisticados são a pedida para quem quer um almoço bom e barato. Para as mães amantes de cerveja, o local oferece um happy hour no precinho.

Endereço: Av. Centenário, 1052 - Val de Caes.

Av. Mal. Hermes, S/N - Campina.

Beto Salomão

O Beto Salomão é uma das opções para desfrutar da companhia da mãe nesse almoço especial. (Foto: Instagram @betosalomaorestaurante)

O restaurante Beto Salomão é outra oportunidade para desfrutar de um almoço especial em um lugar aconchegante. O estabelecimento é um dos participantes do festival Estrela Azul e ainda faz doação para o abrigo AuFamily e Peludinhos da UFPA.

Endereço: Tv. Benjamin Constant, 1415 - Nazaré.

Manga Jambu

O Manga Jambu promete muita sofisticação e bons drinks para o Dia das Mães.(Foto: Instagram @mangajambubar)

Manga Jambu é uma boa opção para desfrutar de pratos tradicionais como moqueca de peixe e camarão, filé na chapa e filhote grelhado. Além do espaço fechado, o estabelecimento dispõe de uma ampla área ao ar livre, ótima para bater aquele registro com a mãe e tomar bons drinks.

Endereço: Esquina da Almirante wandenkolk, R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373.

Ver-O-Açaí

O açaízinho de todo almoço tá garantido no Ver-O-Açaí. (Foto: Instagram @veroacaibelem)

O Ver-O-Açaí é uma boa opção para desfrutar da tradicional comida paraense e de frutos do mar. O local oferece doses de açaí, peixe frito, caldos variados e comidas típicas como maniçoba e vatapá. A mãe que não deixa de tomar açaí no almoço vai adorar curtir a companhia dos filhos no estabelecimento.

Endereço: Tv. Dom Pedro I, 599 - Umarizal, Belém.

Restaurante Rural Terra do Meio

O igarapé geladinho do Terra do Meio é a pedida para o domingo. (Foto: Instagram @terradomeio)

Se você quer se deliciar com comidas regionais bem fresquinhas, o Restaurante Rural Terra do Meio é a pedida para o domingão das mães. Além do vasto cardápio, o estabelecimento dispõe de um igarapé de água bem geladinha, muito conforto e sossego.

Endereço: Estrada do, R. da Uriboca Velha, 3000 - Zona Rural, Marituba.

Roxy Bar

O Roxy Bar é uma opção boa, com bom preço e de qualidade. (Foto: Instagram @roxybarbosque)

Um velho conhecido dos paraenses e ótima opção para o almoço das mães é o Roxy Bar. O restaurante oferece uma enorme variedade de pratos, que servem de duas a três pessoas, e promete agradar todos os com suas refeições sofisticadas, que levam o nome de artistas famosos.

Endereço: Av. Centenário, 1052 - Val de Caes (Shopping Grão-Pará - almoço e jantar).

Av. Sen. Lemos, 231 (apenas jantar).

White House Icoaraci

O White House fica bem na orla de Icoaraci. (Foto: Instagram @whitehouseicoaraci)

Não tão distante de Belém e a beira rio, a White House Icoaraci é uma opção para os moradores de Icoaraci e para aqueles que querem desfrutar de um almoço pela orla. As opções do cardápio são variadas e incluem galinha caipira, peixe grelhado, camarão do chefe e chapa mista.

Endereço: Tv do Cruzeiro - Icoaraci.

Brazzero Restaurante

Além do famoso hambúrguer, a Brazzero também oferta pratos e drinks diferenciados. (Foto: Kaue Barp)

Outro restaurante que já é bem conhecido por Belém, principalmente pela qualidade dos seus hamburgueres, é a Brazzero. O estabelecimento, localizado bem na frente da Praça da República, tem uma vasta variedade nos seu cardápio, incluindo massas, carne na brasa e drinks diferenciados. No domingo das mães ainda contará com uma programação especial com música ao vivo a partir das 11h.

Endereço: Av. Assis de Vasconcelos, 763. Ao lado do Teatro da Paz.

Largo da Palmeira

O Largo da Palmeira vai abrir especialmente no domingo. (Foto: Instagram @largodapalmeira)

O restaurante Largo da Palmeira é outra promessa especial para o almoço das mães. Apesar de não funcionar aos domingo, o estabelecimento vai abrir especialmente para essa data e promete um cardápio com bacalhau gratinado, filhote no tucupi e camarão empanado.

Endereço: R. Sen. Manoel Barata, 719 - Campina.

Adega Dionisio

A carta de vinhos da Adega Dionisio vai dar um toque especial no almoço. (Foto: Instagram @adegadionisiobelem)

A Adega Dionisio é um dos lugares mais requintados para aproveitar ao lado da família e celebrar a data. Além dos seus pratos diferenciados, o restaurante oferece uma carta de vinhos renomados, que serão a pedida para acompanhar o almoço.

Endereço: Av. Alcindo Cacela, 690 - Umarizal.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)