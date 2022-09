Debate na TV Liberal altera trânsito na avenida Nazaré; veja os desvios e mudanças nos ônibus

O fluxo de veículos na avenida Nazaré, entre as travessas Doutor Moraes e Benjamin Constant ficará interditado temporariamente a partir das 18h desta terça-feira (27), em Belém. A informação foi repassada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) à redação integrada de O Liberal. De acordo com a Semob, os “itinerários das linhas de ônibus que trafegam no trecho interditado serão desviados”. O motivo da alteração provisória é por conta da “realização do debate eleitoral entre os candidatos ao Governo do Estado do Pará” feito pelo Grupo Liberal.

Desvios de linhas de ônibus

Ainda segundo a Superintendência, as linhas de ônibus abrangidas pela a modificação são as que operam na avenida Presidente Vargas ou rua Gama Abreu; avenida Nazaré; avenida Magalhães Barata, sentido centro-bairro. Os transportes coletivos que fazem essa rota farão:

Av. Presidente Vargas ou rua Gama Abreu, Av. Serzedelo Corrêa, Av. Gentil Bittencourt, Tv. Quintino Bocaiúva, Av. Nazaré, Av. Magalhães Barata, destino.

Confira a nota na íntegra

“A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que o trânsito na avenida Nazaré, no trecho entre as travessas Dr. Moraes e Benjamin Constant, ficará temporariamente interditada nesta terça-feira, 27, a partir das 18 horas, para a realização do debate eleitoral entre os candidatos ao Governo do Estado do Pará.

Os itinerários das linhas de ônibus que trafegam no trecho interditado serão desviados temporariamente da seguinte forma: As linhas que operam via Av. Presidente Vargas ou rua Gama Abreu / Av. Nazaré / Av. Magalhães Barata, no sentido centro-bairro, farão: Av. Presidente Vargas ou rua Gama Abreu, Av. Serzedelo Corrêa, Av. Gentil Bittencourt, Tv. Quintino Bocaiúva, Av. Nazaré, Av. Magalhães Barata, a destino”.