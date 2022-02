Covid-19: saiba que sequelas a doença pode deixar no organismo

A infecção pelo vírus da covid-19 é capaz de deixar uma série de sequelas no organismo do paciente. Dor de cabeça, falta de ar, dores articulares, até mesmo queda de cabelo, urticaria e impotência sexual são algumas das implicações causadas pela doença.

No caso dos cabelos, a especialista em estética e cosmetologia, Daniela Lopez, explica que o metabolismo altera todo o seu funcionamento após a infecção por coronavírus a fim de tentar conter o vírus. "Isso faz com que o organismo desvie nutrientes para combater a doença e consequentemente, os cabelos ficam mais fracos”, esclarece.

Segundo a especialista, o vírus também pode afetar a saúde das unhas. "É impossível evitar esse impacto na saúde dermatológica pós-infecção, pois faz parte do processo natural do corpo. Para evitar que a perda de cabelo se intensifique, é indicado evitar lavar os fios diariamente e interromper o uso de produtos químicos. E claro: uma dieta equilibrada é sempre essencial para a saúde dos cabelos e unhas”, alerta Daniela Lopez.

Alterações hormonais também podem explicar a disfunção erétil pós-covid-19. Um estudo da Universidade de Roma, analisou cerca de cem indivíduos (25 positivos para covid-19 e 75 negativos) e constatou que a prevalência de disfunção erétil foi de 28% no grupo cujos resultados foram positivos para covid-19, contra 9,33% do grupo cujos resultados foram negativos.

Segundo a pesquisa, a disfunção endotelial (alteração da camada que reveste os vasos sanguíneos) tem sido considerada como o potencial gatilho para o aparecimento de formas mais graves de covid-19, bem como a ligação entre diferentes comorbidades associadas à doença.

"Na verdade, a covid-19 é por todos os meios uma doença endotelial, na qual as manifestações sistêmicas da doença podem ser potencialmente decorrentes de isquemia tecidual (diminuição da passagem do sangue) resultante de alterações no equilíbrio trombótico e fibrinolítico endotelial (que evita coágulos)", ressalta um trecho do trabalho. O estudo ressalta, ainda, que até mesmo casos de covid-19 assintomáticos podem desencadear problemas de ereção no futuro, em função do comprometimento vascular.

Acompanhamento pós-covid em Belém

Para atender a demanda de pacientes com sequelas da doença, em Belém, a Policlínica Metropolitana, localizada na avenida Almirante Barroso, oferece o Programa Triagem Pós-Covid. A iniciativa foi implantado em novembro de 2020, destinada a crianças e adultos, e já realizou atendimento de 25.416 pessoas.

"É um atendimento direto ao usuário, ele não precisa ser regulado através da Unidade Básica de Saúde (UBS). Ele entrando em contato, nós fazemos o agendamento e devolvemos com dia e hora marcada para que ele venha a unidade", explica Liliam Gomes, diretora-executiva da Policlínica Metropolita

Ao chegar na unidade, o paciente será encaminhado para fazer exames de laboratório, raio-x de tórax e eletrocardiograma. Com o resultado em mãos, ele será encaminhado para clínico geral para uma avaliação preliminar, a partir dai o paciente é encaminhado para os demais serviços.

"Em um ano e dois meses nós tivemos muita procura na neurologia, ortopedia, cardiologia e pneumologia. São essas as principais queixas nos pacientes. Quando o paciente chega relacionando isso e os exames indicam que precisa ser investigado, internamente ele já demanda a consulta com as outras especialidades. É papel nosso articular esse acesso do usuário ao serviço solicitado para que seja concluído o diagnóstico e uma orientação terapêutica mais adequada e aprofundada", esclarece Liliam Gomes.

A dona de casa, Rosana Lima, de 33 anos, contraiu o vírus em março de 2021 e precisou ficar internada por 10 dias. “Depois de dois meses que sai do hospital, comecei a sentir dores na cabeça e uma estafa maior que a normal. Procurei o atendimento na Policlínica através do WhatsApp, e desde então, fui acompanhada por um clínico, para o cardiologista e, também ao neurologista. Além disso, fiz vários exames na unidade. Tudo excelente”, comentou.

Álvaro Soares, de 54 anos, também ficou com algumas sequelas na audição, após contrair o coronavírus, em maio de 2021. O motorista de ônibus procurou a Policlínica Metropolitana ao ter conhecimento do Programa Triagem Pós-Covid. “Acredito que essa iniciativa me ajudou, de uma forma incrível, no tratamento. Passei por dois especialistas, fiz exames, tudo em um único lugar. O mais importante, é que é um atendimento especializado por profissionais que estiveram à frente dos atendimentos de covid”, observou.

O acesso à Policlínica Metropolitana é feito, exclusivamente, pelos Programas Triagem Pós-Covid e Pré-Operatório Rápido. Nesses casos, a marcação para as consultas e exames é feita, unicamente, pelos canais eletrônicos: WhatsApp (91) 98521-5110 ou pelo e-mail: agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br.