Coração requer cuidados para combater sequelas da covid-19, orienta Policlínica

Os pacientes pós-covid-19 devem se manter em alerta para os cuidados com o coração após a doença, sob pena de enfrentarem complicações sérias (sequelas) no funcionamento desse órgão, como alertam especialistas da Policlínica Metropolitana de Belém nesta quarta-feira (27). Como repassam esses profissionais, quando a infecção pelo coronavírus invade o sistema cardiovascular, ela pode deixar sequelas multifatoriais, levando à apresentação de sintomas como insuficiência cardíaca, miocardite, infarto agudo do miocárdio, arritmias e aumento dos níveis de pressão arterial.

A Policlínica é referência no Programa Triagem Pós-covid-19 no Pará. Essa unidade recebe pacientes que tiveram sequelas deixadas pela doença e tem capacidade de atender até 1.400 pessoas por mês no programa. Ela mantém toda infraestrutura para identificar as alterações no coração.

O programa Triagem Pós-covid tem papel fundamental no diagnóstico e tratamento para tentar diminuir o impacto ao sistema cardiovascular e possíveis morbimortalidades, como destaca o cardiologista da Poli Metropolitana, Caio Blanch da Silveira. “Antes da consulta médica, o paciente realiza exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiografia de tórax, é atendido, então, por um clínico e, com base nos sintomas apresentados e/ou alterações nestes exames iniciais, o usuário é encaminhado para o ambulatório de cardiologia”, pontua.

O usuário, na especialidade, passará por outra avaliação clínica, dessa vez, mais direcionada e, conforme solicitação médica, poderá realizar exames complementares cardiológicos. Caio Blanch repassa que "geralmente são pedidos o ecocardiograma, teste ergométrico, Mapa 24h, holter 24h e angiotomografia de coronárias, quando há apresentação de sintomas cardiológicos mais evidente no paciente que foi contagiado com o novo coronavírus”.

Risco

O vírus SARS-Cov-2 pode afetar o coração de três formas. "Por ação direta do vírus às células cardíacas; por resultado do aumento da atividade inflamatória e por ação de eventos tromboembólicos. Assim, fica claro, portanto, que as sequelas cardiovasculares são multifatoriais e podem ter um espectro grande de apresentações. Em alguns casos esses danos podem ser irreversíveis. Em um estudo de corte com 150 pacientes, 7% deles desenvolveram dano miocárdio e IC irreversíveis”, referiu-se o especialista à análise feita em Wuhan, na China, no ano passado.

A diretora executiva da Policlínica Metropolitana, Liliam Gomes, explica que “ao chegar na Policlínica, o paciente realizará uma série de exames que possibilitará ao clínico médico uma análise clínica mais ampla para que então adote a conduta oportuna para cada caso". "Se for necessário, ele será devidamente direcionado aos demais serviços que a unidade oferece. Além das consultas dos adultos, também, a Policlínica atende crianças na pediatria geral”, complementa. O Programa Triagem Pós-covid foi elaborado pelo Governo do Estado após a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sespa) avaliar a necessidade da população em um atendimento especializado pós-doença. “O programa, ao longo dos 11 meses de lançamento, tem ajudado muitos paraenses a recuperar a vida normal antes do contágio”, enfatiza Rômulo Rodovalho, titular da Sespa.

Serviço:

- O paciente não necessita ir até a Policlínica para agendar.

· O agendamento é realizado via WhatsApp, no número (91) 98521-5110 ou pelo e-mail: agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br,

- Uma vez agendado o atendimento, o paciente receberá via WhatsApp a confirmação do dia e do horário para realização dos exames e avaliações médicas (clínica e pediátrica).

- No dia marcado, basta o paciente comparecer à Policlínica 40 minutos antes da hora da consulta, com seus documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência com CEP e cartão do SUS.

- As consultas são oferecidas de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 h, na Policlínica Metropolitana, na avenida Almirante Barroso, entre Dr. Freitas e Perebebuí, no bairro do Marco.