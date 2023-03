COP30: Prefeitura de Belém e Sebrae debatem políticas de incentivo ao empreendedorismo

Gestores da Prefeitura de Belém se reuniram, nesta sexta-feira (3), com dirigentes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PA) para discutir políticas públicas de incentivo aos empreendedores do município. A intenção da Prefeitura de Belém é desenvolver e construir projetos e ações de qualificação para empreendedores da capital paraense, visando a Conferência do Clima (COP-30), evento das Nações Unidas, que poderá ser realizado em Belém em 2025.

Participaram da reunião o prefeito Edmilson Rodrigues e integrantes das secretarias municipais de Turismo (Belemtur), Economia (Secon), Educação (Semec) e Gestão (Segep), além do diretor-superintendente do Sebrae-PA, Rubens Magno Filho e equipe.

Na ocasião, a Prefeitura demonstrou interesse em aderir ao projeto "Cidade Empreendedora", do Sebrae-PA, que consiste na capacitação aos servidores das secretarias municipais com mais de 50 soluções para ajustar e transformar Belém.

Além disso, a Prefeitura já desenvolve programas que fomentam o empreendedorismo, como o Dona Si, que qualificou milhares de pessoas da capital e disponibilizou microcrédito para o início do microempreendimento. A intenção é avançar e modernizar as políticas públicas para consolidar ideias e parcerias.

Na reunião, também foi discutida a possibilidade de pedagogos do Sebrae, em trabalho conjunto com os profissionais das escolas da rede municipal, pautarem nas salas de aula o empreendedorismo com a finalidade de despertar o interesse nos jovens.

Combu e Icoaraci serão prioridade

A ilha do Combu e o distrito de Icoaraci serão os primeiros lugares em que a Prefeitura e o Sebrae se debruçarão para articular projetos de fomento para fortalecer o turismo, a partir da qualificação profissional dos empreendedores locais. Nas próximas semanas, a equipe da Prefeitura de Belém se reunirá com técnicos do Sebrae-PA para detalhar as primeiras ações a serem executadas. O Sebrae também se colocou à disposição para iniciar parcerias em relação aos trabalhadores das feiras de Belém, como formalizar o pequeno negócio dos feirantes.