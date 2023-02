Helder se reúne em Londres com setor privado e membro do parlamento

O governador do Pará e presidente do Consórcio da Amazônia Legal (CAL), Helder Barbalho, participou de mesa redonda com o setor privado na Chatham House, em Londres, nesta quinta-feira,16. A Chatham House possui a missão de promover uma melhor compreensão dos principais temas políticos internacionais. É considerada uma das mais importantes instituições nessa área.

Helder também se reuniu nesta quinta-feira com Alok Sharma, membro do partido conservador no parlamento britânico. Ele foi presidente da COP 26. A comitiva tratou com o parlamentar sobre apoio para Belém sediar a COP 30 em 2025. Alok publicou em suas redes sociais que foi importante se encontrar com o governador para falar sobre ações pelo meio ambiente necessárias para proteger a Amazônia. “Também discutimos a ambição de o Brasil sediar a COP 30 em 2025”.

"Tivemos a oportunidade de trocar impressões a respeito da experiência do Reino Unido de sediar a COP26, em 2021, a partir da candidatura de Belém como cidade sede para a COP 30, em 2025. Reportando a necessidade da interlocução com os países signatários dos acordos climáticos, e discutindo as emergências. Das urgências e das necessidades de todos estarem convencidos que cada país precisa liderar as transformações do uso do solo, combater as ilegalidades ambientais, construir modelos sustentáveis para as suas economias com o baixo carbono", enfatizou Helder Barbalho após a agenda.

Compromisso com agenda de sustentabilidade

Já no encontro com o setor privado, com a presença de observadores da universidade de Oxford e de empresas privadas, Helder apresentou diagnósticos e desafios do Pará, “ao tempo em que reafirmamos o compromisso com a agenda da sustentabilidade, a construção de um novo modelo a partir da biodiversidade da floresta amazônica, o conhecimento com a tecnologia e a inovação, enxergando a bioeconomia como nova vocação para a geração de emprego e desenvolvimento econômico para o nosso Estado e para o Brasil”, ressaltou o governador.

Helder disse que no encontro foi possível dialogar, apresentar propostas e compromissos “e convocar para que possam ir ao estado do Pará para conhecer a realidade amazônica e construir conjuntamente as soluções que possam garantir sustentabilidade, floresta viva, mas acima de tudo, um modelo que possa garantir para a nossa população oportunidade com emprego, com renda e com um olhar pelas pessoas”, ressaltou o governador.

Iniciativas paraenses são apresentadas em mesa redonda

O governador aproveitou a mesa redonda para explicar como funciona a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), o Plano Estadual de Bioeconomia - recém-lançado durante a Conferência do Clima (COP 27), no Egito - e o Plano Estadual de Restauração Florestal, que está sendo elaborado.

“Ouvi aqui o que exatamente o mundo precisa. O Pará como centro da bioeconomia. Eu acredito que o que você demonstrou aqui é muito forte para nós investidores”, avaliou um dos presentes sobre a apresentação feita pelo governador. Outro membro da reunião disse que "o governador do Pará é uma grande inspiração para outros governadores”.

Estiveram presentes na reunião o secretário de meio ambiente do Pará, Mauro O’de Almeida; o secretário-adjunto de Gestão de Recursos Hídricos e Clima da Semas, Raul Protázio Romão; o embaixador e coordenador de Relações Internacionais, Everton Vargas; e membros da embaixada Brasileira em Londres.

Para Mauro O’de Almeida, o encontro foi importante para mostrar as iniciativas do Pará e explicar para o setor privado do Reino Unido como funciona o do Brasil “para que as parcerias ocorram, em termos de cooperativismo, financiamento, aumento de capacidade produtiva e logística”, disse.