Congregação italiana apoia escolha de Belém para sediar a COP 30

Os dirigentes da congregação católica Pobres Servos da Divina Providência e da Associação dos Amigos de São João Calábria, ambas entidades italianas, manifestaram apoio à candidatura de Belém como sede da COP 30, a conferência internacional pró-clima, em 2025. A declaração foi dada durante visita à vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana, nesta quinta-feira (26), na sede da empresa. A congregação administra quatro hospitais em diferentes países, incluindo o Hospital da Divina Providência, em Marituba, região Metropolitana de Belém.

Rosângela recebeu Gedovar Nazzani, diretor-administrativo da congregação e diretor-geral do hospital Sacro Cuore de Negras, na Itália; Cláudio Bianconi, diretor de projetos sanitários do Comitê Dom Calábria, na Itália; Giovana Martelli, socióloga e ex-deputada do Parlamento da Itália; Lourenço Spinnato, coordenador de projetos internacionais do Comitê Dom Calábria, na Itália; Padre Fernando Alves Tichilinda, diretor-geral do Hospital Divina Providência de Marituba; e a médica Terezinha de Araújo, diretora-administrativa do mesmo estabelecimento de saúde.

Os dirigentes italianos planejam apoiar a candidatura de Belém à COP por meio da articulação das câmaras de comércio e de indústria do Pará e da região de Vêneto, na Itália. “Aqui (em Belém) foi criado um modelo que respeita os princípios de ecologia integral, que são a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade financeira”, disse Gedovar Nazzani.

A congregação administra desde 2007 o hospital de Marituba, onde 98% (120 leitos) dos atendimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse período, a instituição investiu em equipamentos e no intercâmbio de profissionais da saúde, que possibilitaram a implantação de serviços de hemodiálise, pneumologia, neurologia, UTI, UTI neonatal e sala de parto normal, além da aquisição de equipamento de tomografia computadorizada. Os próximos investimentos serão para adquirir um aparelho de ressonância magnética e tornar o hospital de Marituba em um centro de pesquisa de doenças infecciosas e tropicais, para tratar em rede com o centro de pesquisa do hospital Sacro Cuore.