Belém é escolhida para sediar a COP 30 em 2025, diz governador; vídeo

A capital paraense é a cidade escolhida para sediar a COP 30, em 2025, entre as candidatas do país. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (11) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo o governador do Pará e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), Helder Barbalho (MDB), que informou há pouco em entrevista à CNN Brasil. Ele havia acabado de sair de uma reunião com o petista.

VEJA MAIS:

"O presidente acaba de anunciar que Belém é a cidade escolhida pelo Brasil e já encaminhou, através do Itamaraty, a formalização de que o Brasil reforça sua candidatura e que Belém é a cidade escolhida para sediar a COP 30, em 2025, representando certamente um momento histórico em que a Amazônia estará a receber o maior evento de discussão climática do mundo", afirmou, durante a entrevista coletiva.

A COP é uma Conferência das Mudanças Climáticas realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU). No evento do ano passado, realizado no Egito, foi próprio presidente Lula quem solicitou que a COP de 2025 seja feita no Brasil, preferencialmente na região amazônica, decisão que foi apoiada por outros representantes políticos. Agora cabe à ONU tomar a decisão.

VEJA MAIS: