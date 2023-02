Câmara Municipal de Belém articula ações com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Na manhã desta terça-feira (14), os vereadores de Belém estiveram reunidos com o secretário municipal de meio ambiente, Sérgio Brazão. Um dos temas abordados foi a preservação arborícola da capital.

A reunião foi aberta pelo presidente John Wayne (MDB), que afirmou que um dos papéis dos vereadores é a fiscalização do trabalho do Executivo. Os vereadores estão preocupados com a manutenção da parte ambiental da cidade e acharam viável convidar o secretário para falar sobre o trabalho que a SEMMA tem feito para preservar as árvores de Belém.

O presidente da CMB, John Wayne, fala sobre a preocupação com a manutenção da parte ambiental da cidade (Jackson Muriel / CMB)

Os parlamentares também perguntaram sobre o planejamento da SEMMA para a realização da COP 30, que deve ser sediada em Belém em 2025.

O secretário Sérgio Brazão explicou aos vereadores que a Secretaria realiza o procedimento de poda em árvores da cidade quando é identificado, por meio de análise, a necessidade. Seja essa necessidade justificada para equilibrar ou livrar de pragas e doenças o vegetal. O secretário também falou que a SEMMA ainda tenta salvar a Samaumeira Centenária que caiu no bairro de Nazaré na semana passada.

Sobre a realização da COP 30, parcerias devem ser firmadas com os governos Federal e Estadual, para tornar Belém mais sustentável e seguir o modelo de cidade inteligente, que são espaços urbanos caracterizados pela utilização generalizada de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC's), com o objetivo de melhorar a eficiência político-econômica e amparar o desenvolvimento humano e social, promovendo assim a qualidade de vida de seus cidadãos.

