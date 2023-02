Poder Legislativo dá início aos debates plenários para 2023

Na última quarta-feira, 1° de fevereiro, a Câmara Municipal de Belém (CMB) deu início às Sessões Legislativas de 2023. Na ocasião ocorreu a solenidade de posse dos dois novos vereadores da Casa, Gizelle Freitas (PSOL) e Wellington Magalhães (MDB).

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), esteve presente e em seu pronunciamento parabenizou a nova presidência da CMB, elogiando seu início de trabalho. O chefe do Executivo também apresentou a mensagem do setor para o Legislativo.

Os vereadores subiram até a tribuna, se pronunciaram de acordo com a solicitação, saudando parcerias com demais governos e fizeram solicitações de obras e serviços ao chefe do Executivo Municipal.

O presidente da Casa, John Wayne, discursou e enfatizou suas articulações junto ao governo estadual e municipal, e com o Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, visando a Conferência das Partes (COP 30) em Belém no ano de 2025. O planejamento é em prol de benefícios à Belém, segundo ele.

A Sessão foi encerrada com os agradecimentos do presidente John Wayne e com a palavra do prefeito municipal, que firmou comprometimento nos diálogos com o Legislativo.

