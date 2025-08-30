Concurso de Redação do Círio 2025 abre inscrições nesta segunda-feira (1º)

O XXXI Concurso de Redação do Círio, promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), abre inscrições nesta segunda-feira (1º) para estudantes do ensino médio das redes pública e privada do Pará. Segundo a organização, a iniciativa busca estimular a reflexão sobre a fé, os valores cristãos e a importância do Círio de Nazaré, fortalecendo o vínculo entre educação, cultura e religiosidade.

As inscrições seguem até 19 de setembro e podem ser feitas pelo site www.ciriodenazare.com.br. Após preencher a ficha disponível online, as escolas devem enviá-la para o e-mail secretaria@ciriodenazare.com.br, acompanhada de cópia de documento de identidade recente do aluno. O material também pode ser entregue pessoalmente na Secretaria da Diretoria da Festa, localizada no Centro Social Nazaré, das 10h às 20h. Cada instituição poderá inscrever até dois alunos.

Data da prova do Concurso de Redação do Círio 2025

A prova será aplicada no Centro Social de Nazaré, em Belém, em 21 de setembro (domingo), das 9h às 11h. Os autores das três melhores redações, assim como seus professores de redação, receberão premiações.

O resultado será divulgado até 3 de outubro, no site oficial e na sede da Diretoria da Festa. As escolas vencedoras também serão notificadas.

“O Concurso de Redação do Círio é uma oportunidade única para nossos jovens expressarem sua fé e criatividade. Este ano, queremos que cada aluno reflita sobre Maria como Mãe e Rainha de toda a criação, um tema que nos convida a pensar no cuidado com o próximo e com o mundo que Deus nos confiou”, destacou Jorge Xerfan, diretor de evangelização.

Serviço

Concurso: XXXI Concurso de Redação sobre o Círio

XXXI Concurso de Redação sobre o Círio Inscrições: 1º a 19 de setembro de 2025

1º a 19 de setembro de 2025 Site: www.ciriodenazare.com.br

www.ciriodenazare.com.br Prova: 21 de setembro de 2025 (domingo)

21 de setembro de 2025 (domingo) Horário: 9h às 11h

9h às 11h Local: Centro Social de Nazaré, Praça Justo Chermont, s/n – Nazaré (área do estacionamento da Basílica Santuário)