Círio 2024: 30ª edição do concurso de redação reúne mais de 150 estudantes neste domingo

A 30ª edição do Concurso de redação do Círio reuniu mais de 150 estudantes inscritos na manhã deste domingo (22). A prova, realizada no no Centro Social de Nazareé, começou às 9h e contou com a participação de estudantes de Belém, Ananindeua, Marituba, Cametá, Barcarena, Moju, Abaetetuba, Igarapé-Açu, Santo Antônio do Tauá, Outeiro e Castanhal. Com o tema "Perseverar na oração, com Maria, mãe de Jesus", os participantes tiveram cerca de duas horas para produzir o texto.

Realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), o concurso propôs aos estudantes uma reflexão sobre o panorama da sociedade atual. Foram oferecidos dois temas para escolha: "O pão nosso de cada dia, nos dai hoje" e "Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal". Membro da Diretoria de Evangelização da DFN e organizadora do concurso, Lilian Acatauassú destaca que a participação cresceu nesta edição: "Tivemos um aumento de 25% no número de inscritos."

"No ano passado, foram 120 participantes, e, neste ano, ultrapassamos 150. Para nós, é uma alegria. Estamos comemorando 30 anos do Concurso de Redação do Círio, e este número vem crescendo a cada ano. Vemos isso como uma adesão e como uma resposta importante ao chamado que fazemos à nossa juventude", afirma ela, ao lembrar que o concurso também é uma forma de evangelizar.

Lilian Acatauassú, membro da diretoria de evangelização e organizadora do concurso (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Para Lilian, ao participar do concurso, os alunos "leem mais, estudam e conhecem melhor a Palavra e o Evangelho". Sobre a escolha do tema, ela explica: "Entregamos ao elaborador algumas sugestões, como o Livro de Peregrinações, que, neste ano, traz toda a oração do Pai Nosso. Fornecemos algumas leituras e o tema central do Círio, que é ‘Perseverar na oração com Maria, mãe de Jesus’. A partir daí, o elaborador formula a proposta. Neste ano, ele escolheu duas versões do Pai Nosso", relata.

redação do círio Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal

"É importante o concurso, pois parte do princípio do vestibular e do Enem, que sempre trazem redação em suas edições. Os jovens hoje estão acostumados a trabalhar textos nas escolas, já que é uma parte obrigatória da prova do Enem. Participar aqui é um treino para eles, porque sabem que a prova tem uma proposta central que será corrigida por professores que participam dessas bancas corretoras", complementa Lilian.

Experiência

O estudante Eduardo de Sousa, de 18 anos, participou da prova pela primeira vez e conta que a experiência foi bastante positiva. "Vou fazer o Enem este ano e vi essa prova como uma oportunidade de teste. A prova foi muito agradável, simples e fácil de compreender. Escolhi o tema ‘Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal’, refletindo sobre como essa passagem bíblica da oração que rezamos nos transmite esse sentimento aqui no espaço", relata o jovem.

Eduardo e Líllian após a prova (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A expectativa pelo resultado já é sentida pela mãe de Eduardo. A monitora de CFTV Valéria Pantoja conta que está na torcida pelo filho. "Achei muito interessante a participação do Eduardo. Nós viemos de uma família religiosa também. É a primeira vez que ele faz uma prova como essa, e ele tem uma imaginação muito fértil. Então, é uma boa oportunidade. Não dormi a noite toda, fiquei mais ansiosa do que ele", diz ela.

Resultado

O resultado dos três primeiros colocados será divulgado até o dia 1º de outubro, no site www.ciriodenazare.com.br e na sede da Diretoria da Festa de Nazaré. Os vencedores serão premiados no dia 8 de outubro, em cerimônia na Casa de Plácido, após a abertura oficial do Círio 2024. Os autores dos três melhores textos, assim como os professores dos estudantes, receberão premiações.