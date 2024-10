conheça os vencedores do concurso de redação do círio 2024

Duas alunas de Belém e um aluno de Cametá foram os vencedores do Concurso de Redação do Círio, cujo resultado foi divulgado, nesta terça-feira (1º), pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Em sua 30ª edição, 152 alunos se inscrevem para participar, sendo 71 da rede pública e 81 de escolas privadas, de ensino médio, dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Castanhal, Cametá, Barcarena, Moju, Abaetetuba, Igarapé Açu, Santo Antônio do Tauá e Outeiro.

A prova trouxe como proposta aos alunos escreverem sobre o panorama da sociedade atual, seu sentimento de pertencimento e experiência com a realidade dessa sociedade. Os alunos tiveram dois temas para escolha: “O pão nosso de cada dia nos dai hoje” e “Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal”.

O primeiro lugar ficou com Beatriz dos Santos, 17 anos, do 3º ano do Colégio Nazaré, de Belém. O segundo lugar foi conquistado por Maria Luísa de Oliveira, 18 anos, do 3º ano do Colégio Santa Catarina de Sena, também de Belém.

“Eu amo escrever”, diz aluna que ficou em primeiro lugar

E, em terceiro lugar, ficou Alesson Joaquim Batista, 17 anos, do 3º ano da EEEM Padre João Boonekamp, de Cametá. A Redação Integrada de O Liberal conversou com os três alunos. Beatriz dos Santos completará 18 anos daqui um mês. “É uma honra enorme, de verdade. Se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu sei que eu faço bem, é escrever. Eu amo escrever, do fundo do meu coração”, contou.

“E ganhar esse título para a minha escola é uma realização muito grande, porque essa foi a primeira escola que eu estudei na minha vida. A minha mãe foi professora daqui quando ela estava grávida de mim. Então eu já era marista antes de eu nascer”, contou.

Ela escolheu o tema “Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal”. “Existe a tentação, mas Deus não vai deixar que a gente caia nela. E eu acho importante pontuar esse lado da sociedade atual, porque é muito importante a gente se manter focado nos nossos propósitos e em Deus e no que Ele nos ensina”, afirmou. Ela nunca havia participado do concurso.

Segunda colocada, Maria Luísa de Oliveira disse que sempre acredita que Deus manda sinais para a vida das pessoas: "Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos" (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Terceiro colocado, Alesson Joaquim Batista, de 17 anos. Na foto, ele recebe, da professora Rosayne Cruz, o certificado de aluno destaque (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

A segunda colocada, Maria Luísa de Oliveira, disse que sempre acredita que Deus manda sinais para a vida das pessoas. “Principalmente nas pequenas coisas. Então, quando fui selecionada pelo meu colégio para ser uma das alunas a participar do concurso do Círio, fiquei muito feliz, e logo reconheci que foi Deus que tinha me escolhido. Até escrevi isso na minha redação: ‘Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos’”, contou.

“E, assim, fui fazer o concurso, mesmo sabendo da quantidade de alunos bons e preparados que iriam fazer ao meu lado. Foi realmente muito especial. Quando li o tema da prova, com duas opções de tema, escolhi na hora 'Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal'. A oração é algo tão valioso na vida, se encontra deixada de lado nesse momento tão delicado que o mundo vive, no qual as guerras, a indiferença e o pecado se sobressaem, e nos fazem cegos diante do amor e dos simples gestos de humildade que Deus coloca no nosso caminho”, afirmou.

Terceiro colocado, Alesson Joaquim Batista contou que estar entre os melhores do concurso de redação do Círio de Nazaré 2024 significa muito para ele. “Posso ver que estou no caminho certo para conquistar meus sonhos”, disse. Este ano, ele também conquistou o terceiro lugar na etapa estadual do concurso de redação Jovem Senador do Senado Federal. “E, com isso, percebi que sempre ter me dedicado aos estudos está me dando ótimos resultados. Fico honrado de representar minha escola (EEEM Padre João Boonekamp) e minha cidade (Cametá). Isso só me incentiva cada vez mais a persistir nos estudos”, afirmou.

Beatriz dos Santos, primeira colocada, ganhará um notebook. Maria Luísa de Oliveira, segunda colocada, receberá um tablet, e Alesson Joaquim Batista, terceiro colocado, ganhará um smartphone. Os professores de redação de cada aluno receberão os mesmos prêmios dos três primeiros colocados. A entrega da premiação será dia 8 de outubro, na Casa de Plácido, a partir das 19h, após a missa de abertura do Círio 2024.