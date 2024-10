Selos da Fé: imagem de Nossa Senhora de Nazaré é entregue aos leitores de O Liberal

Em um momento marcado por muita alegria e devoção, a entrega das imagens de Nossa Senhora de Nazaré distribuídas aos leitores e assinantes de O Liberal que participaram da campanha “Selos da Fé”, do Grupo Liberal, iniciou nesta terça-feira (1º). Na ação, realizada anualmente na época do Círio, aqueles que colecionaram os 9 selos encartados na capa das edições do jornal impresso nas últimas semanas e reuniram na cartela da campanha, com mais R$ 40, puderam fazer a troca por uma imagem da santa.

O período de entrega das imagens seguirá enquanto houver estoque e será realizado em horário comercial, exclusivamente na sede do Grupo Liberal, localizada na avenida Romulo Maiorana, nº 2473, no bairro do Marco. Qualquer pessoa que participou da ação — assinante de O Liberal ou não — poderá realizar a troca. No caso daqueles que não puderem buscar a imagem, um familiar ou outra pessoa autorizada pelo participante poderá retirar o brinde — basta portar a cartela completa e o valor de R$ 40.

Os selos foram disponibilizados entre os dias 22 e 30 de setembro. No entanto, para quem não teve a oportunidade de completar a cartela e garantir a troca da imagem de Nossa Senhora, será possível adquirir as edições anteriores do jornal diretamente no setor comercial da sede do Grupo Liberal, localizada no bairro do Marco. Nesse caso, o pagamento poderá ser feito no ato, em dinheiro, PIX ou cartão de débito/crédito.

Além disso, na edição do jornal no dia 1º de outubro, foi publicado um selo curinga, que poderá ser utilizado para substituir um selo perdido ou completar a cartela. No total, estarão disponíveis para troca 500 kits da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A imagem da santa, com 25 centímetros de altura, será acompanhada por uma berlinda de 40 centímetros, de produção artesanal.

Selos da Fé Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal

Leitores elogiam a campanha

Vinda de Mosqueiro, distrito de Belém, a doméstica Fernanda Guimarães fez a retirada da imagem para o pai, que é assinante de O Liberal e já espera ansiosamente a imagem em casa para decorar o ambiente onde moram. “Ele sempre foi assinante. Ano passado, ele participou da campanha, mas não conseguiu fazer a retirada. Já estamos vivendo o espírito do Círio.” Esse momento, segundo ela, representa “o amor à Nossa Senhora e à devoção”, afirma ao lembrar da importância da campanha.

A doméstica Fernanda Guimarães fez a retirada da imagem para o pai, que participou da promoção (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Já o aposentado Manoel Costa, assinante de O Liberal, relata que receber a imagem da Virgem de Nazaré, às vésperas da Grande Romaria, é um momento muito especial, marcado pela fé. Acompanhado da esposa, a aposentada Sônia Helena Costa, ele foi à sede do Grupo Liberal retirar o brinde, onde recebeu duas imagens: “O sentimento é religioso e muito familiar. É uma forma de simbolizar a fé”, diz Manoel. “Essa é uma maneira de levar a devoção para dentro de nossas casas, junto à nossa família”, completa Sônia.

Promoção reforça devoção

A supervisora de assinaturas do Grupo Liberal, Sheila Belucio, destaca que o volume de leitores em busca da imagem superou as expectativas na manhã desta terça-feira (1º). Para ela, essa grande procura reflete o sucesso da campanha, que já se tornou tradição. “A expectativa era alta, mas os assinantes sempre nos surpreendem. Já havia pessoas esperando desde às 7h, praticamente, na frente do jornal. Tivemos que adiantar a equipe para realizar a entrega das imagens”, relata.

“Essa promoção de cuponagem foi sempre pensada nos assinantes e nos clientes que acompanham o jornal O Liberal há muitos anos. Hoje, pela manhã, tivemos assinantes de mais de 30 anos. Tudo isso está associado à fé que eles têm. O compromisso do Grupo Liberal, neste período, é justamente alinhar essa fé com o selo da promoção, que simboliza a devoção do povo paraense, juntamente com o jornal O Liberal e o brinde que oferecemos a eles”, completa Sheila.