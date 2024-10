Vencedores do 'Concurso de Redação do Círio 2024' são de Belém e Cametá; veja a lista

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou, nesta terça-feira (1/10), o resultado do Concurso de Redação do Círio 2024. Os estudantes vencedores foram: 1º lugar - Beatriz dos Santos, de 18 anos, do Colégio Nazaré, em Belém; 2º lugar - Maria Luísa de Oliveira, e 18 anos, do Colégio Santa Catarina de Sena, também em Belém; e 3º lugar - Alesson Joaquim Batista, de idade ainda não divulgada, do município de Cametá, nordeste paraense.

Veja a lista dos vencedores:

1º lugar:

Beatriz dos Santos, 18 anos

3º ano do Colégio Nazaré, de Belém

Professora: Karolini Sales da Silva

2° Lugar

Maria Luísa de Oliveira, 18 anos

3º ano do Colégio Santa Catarina de Sena, de Belém

Professora: Arlete Santos

3° Lugar

Alesson Joaquim Batista

3º ano da EEEM Padre João Boonekamp, de Cametá

Professora: Cristilena Santos

Premiações

Beatriz dos Santos, primeira colocada, ganhará um notebook. Maria Luísa de Oliveira, segunda colocada, receberá um tablet, e Alesson Joaquim Batista, terceiro colocado, ganhará um smartphone. Os professores de redação de cada aluno receberão os mesmos prêmios dos três primeiros colocados. A entrega da premiação será dia 8 de outubro, na Casa de Plácido, a partir das 19h, após a missa de abertura do Círio 2024.

Em sua 30ª edição, 152 alunos se inscrevem para participar, sendo 71 da rede pública e 81 de escolas privadas, de ensino médio, dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Castanhal, Cametá, Barcarena, Moju, Abaetetuba, Igarapé Açu, Santo Antônio do Tauá e Outeiro.

A prova trouxe como proposta aos alunos escreverem sobre o panorama da sociedade atual, seu sentimento de pertencimento e experiência com a realidade dessa sociedade. Os alunos tiveram dois temas para escolha: “O pão nosso de cada dia, nos dai hoje” e “Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal”.