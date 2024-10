Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita sede da TV Liberal

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou, na manhã desta segunda-feira (30/9), a sede da TV Liberal, localizada no bairro de Nazaré, em Belém. A cerimônia religiosa foi conduzida por membros da Diretoria da Festa de Nazaré e da Guarda de Nazaré, que percorreram vários setores da emissora levando a Imagem para abençoar a todos. Colaboradores da TV Liberal, juntamente com o padre Carlos José, da Paróquia Santa Teresinha, do bairro do Tenoné, participaram do momento, que é um dos mais aguardados todos os anos na empresa.

O evento contou com a presença do Grupo Cordas de Nazaré, que se apresentou e homenageou Nossa Senhora ao som de violinos, e da cantora Maria Alice Farias, que também se apresentou. No auditório da emissora, o padre Carlos José falou sobre o Círio de Nossa Senhora de Nazaré e o significado dessa festividade religiosa para os devotos.

A cantora Maria Alice e o cantor Jeferson Trindade compartilharam suas emoções sobre o momento especial. “É emocionante! É como se eu tivesse cantando para a pessoa mais importante do mundo”, disse Maria Alice. Jeferson Trindade também expressou sua devoção por Nossa Senhora. “Sempre cantar para a Mãe de Deus nos remete a viver uma experiência diferente a cada encontro, a cada visita. Nossa Senhora sempre nos transmite muito amor, paz... e essa alegria de continuar na missão.”

Ana Maura Lopes, coordenadora de Serviço Social e Benefícios da TV Liberal, destacou a importância da visita para os colaboradores. “A visita da imagem peregrina é muito esperada por todos na empresa. É um momento de fé e devoção. Momento que a gen​te para um pouco o trabalho e aproveita para agradecer as bênçãos recebidas, fortalecer nossa fé e renovar nossa devoção à Virgem de Nazaré. Além de ser um momento de confraternização entre os empregados”, afirmou.