Qual o percurso da Romaria da Juventude? Veja as ruas, horários e como ir

A Romaria da Juventude é um evento marcante na programação do Círio de Nazaré, realizado em Belém do Pará. Criada em 2001, com o objetivo de envolver os jovens na devoção à Nossa Senhora de Nazaré, a Romaria da Juventude cresce em participação e significado, tornando-se um momento essencial na programação do Círio de Nazaré. A procissão é animada por um trio elétrico, criando um ambiente festivo e de confraternização entre jovens de diversas paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém.

Confira a data, horário e percurso da Romaria da Juventude

Data e horário da Romaria da Juventude

A Romaria da Juventude ocorre anualmente, no sábado posterior à comemoração do Círio. Neste ano, o evento será realizado no sábado, dia 19 de outubro, começando por volta das 16h.

Percurso da Romaria da Juventude

A caminhada começará no Santuário de Aparecida, localizado na avenida Pedro Miranda e seguirá pelo seguinte trajeto:

Avenida Pedro Miranda;

Travessa Lomas Valentina;

Avenida Duque de Caxias;

Rua Antônio Barreto;

Avenida Alcindo Cacela;

Rua João Balbi;

Avenida Generalíssimo Deodoro;

Avenida Nazaré até a Praça Santuário.

A previsão é que a romaria tenha uma duração de aproximadamente 2 horas, encerrando-se por volta das 18h, com uma missa na Praça Santuário.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)