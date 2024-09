Círio 2024: preparativos avançam para a vistoria do percurso da grande procissão

O trabalho de vistoria do percurso da grande procissão do Círio de Nazaré já tem data para ser realizado: no próximo dia 10 de setembro, às 8h30. A atividade visa observar questões que podem influenciar no bom procedimento do cortejo. A data foi definida na primeira reunião do Grupo de Infraestrutura para o Círio, nesta terça-feira (3), que contou com 22 representantes de diversos órgãos da Prefeitura de Belém, da Diretoria do Círio de Nazaré e da Equatorial Energia.

Ficou definido que o grupo fará vistoria pelo circuito do Círio na próxima terça-feira (10), saindo da Catedral de Belém, na Cidade Velha, até a Basílica Santuário de Nazaré. O grupo é coordenado pelo engenheiro Francisco Damião, diretor do Departamento de Obras Civis da Seurb.

O titular da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Lélio Costa, destacou que o que depender da Prefeitura de Belém, a edição 232 do Círio será um belo exemplo para o mundo.

“São muitas demandas que tratamos aqui na reunião, como iluminação pública e cênica, calçada, ordem pública, paisagismo, tudo para fazer um melhor Círio para a população, garantindo essa tradição secular em Belém”, explica o secretário Lélio Costa.

O coordenador do Círio 2024, Antônio Salame, explicou as principais ações a respeito das quais precisa da ajuda da Prefeitura e retribuiu ao apoio que recebeu. “Agradecemos a colaboração da Prefeitura de Belém, colocando todos os seus órgãos à disposição para nos ajudar a fazer o Círio com segurança, sem incidentes, com calçadas, iluminação, atendimento aos praticáveis. Então, é com muita alegria que estamos empenhados a realizar o Círio e que aconteça com muitas bênçãos, sem incidentes e da melhor forma possível”, afirma o coordenador do Círio 2024.

Além da Seurb, os órgãos da Prefeitura que contaram com representantes na reunião foram as Secretarias de Economia (Secon), de Saneamento (Sesan), de Saúde (Sesma) e de Meio Ambiente (Semma). Também participaram a Secretaria Municipal de Turismo (Belémtur), Guarda Municipal de Belém (GMB), Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Comissão da Defesa Civil (Comdec) e Agência Distrital de Icoaraci (Adic).

Montagem de estruturas no trajeto pode ser solicitada até 27 de setembro

Segue aberto o prazo para as solicitações de instalação de estruturas ao longo do trajeto da Trasladação e da grande romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2024. O prazo vai até dia 27 deste mês para o resguardo em tempo hábil à execução das vistorias necessárias, análises, aprovação e conclusão das autorizações. A prioridade de uso do espaço autorizado levará em conta a data de entrada das solicitações.

As estruturas envolvem praticáveis, palcos, palanques, tablados, tapumes e arquibancadas. Todos os equipamentos instalados serão fiscalizados. Os não autorizados ou que estiverem em desacordo com o aprovado, sofrerão as medidas e sanções cabíveis, incluindo demolição e apreensão dos referidos equipamentos.

Os interessados devem informar à Seurb por e-mail ou por ofício os detalhes sobre as estruturas a serem instaladas, com o cronograma de montagem e desmontagem, além dos projetos ou esboços com o devido registro de responsabilidade técnica de engenharia ou arquitetura (ART/Crea ou RRT/CAU); e os pareceres da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e do Corpo de Bombeiros Militar, aprovando os equipamentos.

As solicitações devem ser encaminhadas ao Departamento de Análise de Projetos e Fiscalização (Deaf), por e-mail (oficiocirio2023@gmail.com) ou entregues direto na Seurb. A Secretaria está localizada na avenida Governador José Malcher, 1.622, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Para mais informações, o órgão disponibiliza também o telefone (91) 3251-4467.