Após um mês, tropa paraense que participou de exercício militar nos EUA retorna a Belém

Após um mês dedicados às atividades do Exercício Core 24 (Combined Operation and Rotation Exercise, ou Exercício Combinado de Operação e Rotação), os militares do Exército Brasileiro, que participaram do exercício combinado com o Exército dos Estados Unidos, retornam a Belém na próxima quarta-feira (4). O efetivo será recepcionado na Base Aérea de Belém (Babe), às 9 horas, momento em que o Comando Militar do Norte (CMN) fará uma cerimônia em alusão ao encerramento do exercício bilateral.

A tropa é composta por 180 militares de origem paraense. Eles integram a Subunidade Core, um efetivo especializado em operações de alto nível, subordinado à 23ª Brigada de Infantaria de Selva, localizada em Marabá, no sudeste paraense.

Para participar do Exercício Core 24, esses militares passaram por intenso adestramento, em nove edições da Operação Munduruku, realizadas em Marabá. Essa preparação iniciou em fevereiro de 2023, com uma série de adestramentos operacionais, acompanhamentos psicológicos e treinamentos físicos, feitos de forma gradativa, e coroados com exercício com tiro real, realizado em Marabá.

Além do efetivo do Pará, outros 41 militares de diversas Organizações Militares do Brasil integram o grupo, totalizando 221 militares do Exército Brasileiro a representar o país, nos Estados Unidos. Em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), o grupo seguiu rumo aos EUA, no dia 5 de agosto, a bordo da aeronave KC-30 (Airbus A 330).

Além do efetivo do Pará, outros 41 militares de diversas Organizações Militares do Brasil integram o grupo, totalizando 221 militares do Exército Brasileiro (Foto: Centro de Comunicação Social do Exército)

A quarta edição do Exercício Core foi realizada no período de 5 de agosto a 4 de setembro, no Fort Johnson, uma base militar do Exército dos EUA, localizada em Luisiana. O Exercício é resultado de um programa de cooperação, assinado entre Brasil e Estados Unidos, que estipula exercícios bilaterais anuais até o ano de 2028.

A primeira edição ocorreu no Brasil, em São Paulo, em 2021, e a segunda na cidade de Luisiana, nos EUA, em 2022. Em 2023, o Exercício foi realizado nos estados do Pará e Amapá, sob responsabilidade do CMN, pela primeira vez na Amazônia Oriental.

Por meio desses exercícios, as tropas dos dois países compartilham experiências e trocam conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa, visando ampliar a interoperabilidade entre os exércitos e desenvolver a doutrina militar terrestre.