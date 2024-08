Tropa com 180 representantes do Pará vai participar de exercício militar nos Estados Unidos

Uma tropa da 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl), localizada no município de Marabá, sudeste paraense, irá participar do Combined Operation and Rotation Exercise 2024 (Core 24), que será realizado em Luisiana, nos Estados Unidos, nos meses de agosto e setembro. Nesta sexta-feira (2), às 9h, o Comando Militar do Norte (CMN) realizou a formatura de despedida do contingente que seguirá para a missão na madrugada da próxima segunda-feira (5).

A tropa de origem paraense é composta por 180 militares. Eles integram a Subunidade Core, um efetivo especializado em operações de alto nível. Para participar do Exercício Ccore 24, os militares passaram por intenso adestramento, desde março de 2023, em nove edições da Operação Munduruku, realizadas em Marabá.

Além do efetivo do Pará, outros 41 militares de diversas Organizações Militares do Brasil integram o grupo, totalizando 221 homens do Exército Brasileiro a representar o país, nos Estados Unidos. Em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), o grupo segue rumo aos EUA, a bordo da aeronave KC-30 (Airbus A 330).

Mais de 1 ano de treinamento para a missão

General Eduardo Veiga, comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, de Marabá, explicou que foi necessário mais de um ano de treinamento para essa missão. "O Exército Brasileiro recebeu a missão de realizar a Operação Core 24, um exercício combinado com o Exército Americano. Nós participamos de um ano e meio de preparação. Iniciou em março do ano passado. Uma tropa bastante capacitada, preparada em todas as suas funções de combate para bem representar o nosso Brasil. O Exército Brasileiro, nesse exercício tão importante com os Estados Unidos", comenta.

"Lá nós teremos um adestramento combinado, onde o foco são as operações ofensivas, onde nós realizaremos nivelamento de doutrina militar, técnicas, táticas, procedimentos, execução de tiro real. Isso tudo nós também realizamos aqui nessa preparação, ao longo desse tempo de um ano e meio, por meio de 9 operações que chamamos de Operações Munduruku. Então, a nossa tropa está pronta, capacitada. Com certeza, vai representar muito bem o nosso país", detalha o comandante.

A Sargento Erika Sarges, 29 anos

A Sargento Erika Sarges, 29 anos, conta que é a 1ª vez que ela vai ao exterior após 11 anos de serviço e dedicação as forças armadas do Brasil, com o treinamento sendo realizado desde o inicio de 2023.

"Nós estamos treinando desde 2023. Foram 2 anos de intensos treinamentos, operações, testes físicos. Para mim, foram treinamentos intensos que me fizeram evoluir, não só fisicamente, mas mentalmente também. A missão em si representa muito, não só na carreira, como para a minha vida pessoal. É uma experiência grande poder estar com a tropa americana, de poder conhecer um outro exército, e poder também valorizar o nosso exército brasileiro, juntamente com eles lá", relata a Sargento.

Em 2023, os militares dos EUA também estiveram no Brasil para outra etapa dos treinamentos. "Eles estiveram aqui, e foi realizada então essa preparação no Paraná. O Exército Americano esteve aqui o ano passado, recebemos eles aqui em Belém, depois fomos ao Amapá, Macapá, Ferreira Gomes, Oiapoque, Clevelândia do Norte, onde nós tivemos a oportunidade de mostrar para o Exército Americano o valor do nosso soldado da região amazônica e aqui do nosso Pará. Eles puderam adquirir conhecimentos que nós temos de operar em ambiente amazônico, em um ambiente de selva, e eles levaram daqui a certeza, a convicção que nós temos soldados prontos para defender a nossa Amazônia", finaliza o comandante.

O Cabo M. Dutra, de 23 anos, integrante do 1ª pelotão da Primeira Companhia do 52 Bís, destaca que apesar das adversidades, pôde seguir e concluir o treinamento para o treinamento nos Estados Unidos. "Estou no sexto ano aqui, e essa será uma experiência ímpar na nossa vida. principalmente da gente que é temporário. Muitas adversidades, mas a gente acabou superando todas. Resiliência acima de tudo", enaltece o Cabo.

O Cabo M. Dutra, de 23 anos

Core 24

A quarta edição do Exercício Core será realizada no período de 5 de agosto a 4 de setembro, no Fort Johnson, em Luisiana, nos EUA. O Exercício é resultado de um programa de cooperação, assinado entre Brasil e Estados Unidos, que estipula exercícios bilaterais anuais até o ano de 2028.

A primeira edição foi realizada no Brasil em 2021, e a segunda foi realizada na cidade de Luisiana nos EUA, em 2022. No último ano, o Exercício foi realizado nos estados do Pará e Amapá, sob responsabilidade do CMN, pela primeira vez na Amazônia Oriental.

Por meio desses exercícios, as tropas dos dois países compartilham experiências e trocam conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa, visando ampliar a interoperabilidade entre os exércitos e desenvolver a doutrina militar terrestre.