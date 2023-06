Círio 2023: Imagem Peregrina visita Pernambuco em comitiva da Comunidade Católica Chama de Amor

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está em São Bento do Una, município de Pernambuco, para participar da programação “Círio Chama de Amor”. Membros da Diretoria de Festa de Nazaré (DFN) estão acompanhando uma comitiva da Comunidade Católica Chama de Amor, de Belém. O ícone religioso chegou na cidade pernambucana nesta sexta-feira (9) e segue até o domingo (11) participando de missas, vigílias e outras programações religiosas.

Conforme a programação divulgada pela DFN, a Imagem Peregrina chegou na cidade nesta sexta-feira e foi recebida por uma carreata pelas ruas de São Bento do Una, seguindo para a Comunidade Chama de Amor. A concentração da programação foi em um posto da região. O dia também foi marcado por uma missa de abertura da programação e por uma vigília de oração.

Ao longo do sábado (10), haverá terço, tríduo, adoração ao Santíssimo Sacramento, entre outras programações. No domingo (11), às 6h, está prevista uma salva de fogos em homenagem à santa, ofício da Imaculada Conceição e uma novena. Também está programada a partilha do evangelho. Para o encerramento da programação, às 10h, a Imagem Peregrina se despede da cidade com a celebração de uma missa.