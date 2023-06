Corda do Círio 2023: laudo dos testes do ícone religioso será entregue na próxima segunda

O laudo dos testes realizados com a corda que será utilizada nas procissões do Círio deste ano, doada pela empresa Castanhal Companhia Têxtil (CTC), será entregue na segunda-feira (12), às 10h, no Laboratório de Engenharia Civil (LEC), localizado no Centro Tecnológico da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Guamá. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (9) pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Na ocasião, estarão presentes representantes da UFPA, DFN, CTC e Governo do Estado.

Pela primeira vez a corda do Círio de Nazaré, um dos principais ícones da festividade, usada nas duas maiores e mais tradicionais procissões, o Círio e a Trasladação, será produzida totalmente no estado do Pará. A corda é uma doação da CTC à Diretoria da Festa de Nazaré, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

Um protótipo de 50m foi produzido pela empresa CTC e testado no laboratório da UFPA. Após a entrega dos laudos, será iniciada a produção da corda utilizada nas procissões, que terá 800 metros de comprimento com partes de 400 metros e 50 milímetros de diâmetro para cada romaria. Ela já virá adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as romarias.

Como é feita a corda do Círio

A corda utilizada no Círio e na Trasladação é feita de sisal, uma fibra vegetal muito dura e resistente. Na verdade, trata-se de uma opção resistente e agradável ao tato, e por conta disso, é ideal para utilização nas procissões.

Nesta nova proposta da CTC, a corda será produzida por uma composição de fibras de malva e de juta, todas elas plantadas e cultivadas na região amazônica. Esta nova composição fica mais macia ao toque das mãos pela presença da malva, sem, no entanto, perder resistência, em razão dos fios de juta. Quanto ao processo de transformação em fios, são muitos os estágios de fabricação, desde a colheita até a produção final. A CTC é uma empresa familiar fundada em 1966, em Castanhal, e conta com 1.100 colaboradores.

SERVIÇO

Teste da Corda do Círio 2013

Hora: 10h

Data: 12/06 (segunda-feira)

Local: Laboratório de Engenharia Civil da UFPA, localizado na R. Igarapé Tucunduba, 974 - Guamá