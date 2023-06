Encerramento de Quermesse Mariana tem Amazônia Jazz Band e Nilson Chaves em clima de arraial

Luzes, música e a Virgem Nossa Senhora de Nazaré. A noite deste domingo (04) marcou o encerramento da 2ª edição da ‘Quermessse Mariana’, evento criado no ano passado, com o objetivo de reaproximar as pessoas da festividade do Círio de Nazaré após o período de isolamento social imposto pela pandemia de covid-19.

O público compareceu em bom número no Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), aproveitando uma noite que oferecia um clima de arraial típico do período do Círio na capital. Amazônia Jazz Band apresentou-se durante mais de uma hora na Concha Acústica de Nazaré, embalando o público durante o encerramento dos nove dias de Quermesse Mariana.

“A diretoria criou o evento no ano passado, pois sentíamos que precisávamos atrair novamente as pessoas, que passaram por um período longo de pandemia. Então a Quermesse foi criada como um convite, uma preparação para a grande festividade. A expectativa foi além. Inicialmente era só um evento, mas devido ao sucesso decidimos fazer esse ano novamente e quem sabe continuar”, diz Paulo André, membro da diretoria de Arraial do Círio de Nazaré.

Além da apresentação musical, que contou com Nilson Chaves como convidado, o pequeno arraial contou venda de artesanatos e artigos religiosos, praça de alimentação e apresentações musicais.

A iniciativa e organização do evento é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música (APM) e Diretoria da Festa de Nazaré. Muitas famílias vivenciaram uma espécie de reconexão com o arraial.

“Ver a Basílica toda iluminada em dia de festa, com a imagem aqui fora, nos dá muita felicidade. Eu não sabia do evento, vim porque estava passando na frente e decidi parar. Estou me sentindo no arraial já e acho isso importante para que todos voltem a se familiarizar com o Círio, foi um período de dois anos um pouco estranho, então precisamos ir aquecendo, para tudo voltar ao normal”, diz Romério Freitas, morador de Terra Firme.