Gretchen se emociona com homenagem do Grupo Liberal e fala de retorno ao Pará

Gretchen comemorou idade nova na última segunda-feira, 29, e claro que o Grupo Liberal não podia deixar sua homenagem passar despercebida. A “Cidadã do Pará”, que hoje mora em Portugal, mostrou que faz jus ao título.

Depois dessa homenagem, Gretchen publicou no seu perfil no Instagram, que foi o melhor presente que recebeu de aniversário e que ela, inclusive, chegou a se emocionar. “Obrigada O Liberal por esse presente, não poderia ser melhor. Sou paraense de coração, nata, do carimbo, do pôr-do-sol nas Docas. Enfim, vocês me fizeram muito feliz com essa matéria. Esse presente ficará marcado por toda vida”, escreveu.

Em bate-papo com o Grupo Liberal, ela disse que recebeu a matéria “com muita felicidade, com saudade e com muito amor”.

Gretchen disse que sempre se considera paraense mesmo estando longe, e que o seu coração é só saudade do Estado. “É um sentimento que nasceu desde que fui morar. Me sinto mais paraense ainda quando sinto saudade do rio, quando chega o fim de tarde aqui, sempre lembro da chuva e depois aquele pôr-de-sol único que só tem aí”, relembra.

“Tenho muita saudade, saudade do cheiro, da ida de barco para o Marajó, da praia de Salinas, de jantar com meus amigos, mas principalmente da Nazinha”, acrescenta.

Gretchen chegou ao Pará há três anos, ela se mudou durante a pandemia após se casar com o paraense Esdras de Souza. A artista sempre diz que o músico é o amor da sua vida e juntos eles protagonizaram pelo Estado momentos de muito romantismo, sempre compartilhados nas redes sociais de ambos.

Ela deixou a cidade e o país após algumas confusões envolvendo a vizinhança. Além da residência do casal, o local onde eles moravam também funcionava como a clínica de Esdras.

Após o carnaval de 2023, Gretchen e o marido deixaram Belém. Porém, com tantas declarações de amor à cidade e por ser devota de Nossa Senhora de Nazaré, a artista já tem data para visitar o Pará.

“Com certeza devo estar chegando na última semana de setembro e fico até o Círio de Nazaré. O Esdras não pode ficar muito tempo fora por causa das aulas. Mas devemos ir a Alter do Chão, em Santarém, e também no Marajó, devemos encontrar a nossa Pajé e depois vamos para Belém”, antecipa Gretchen.

Em solo português, ela e o marido estão fazendo shows e colocando alguns projetos pessoais em prática. Além disso, Esdras está estudando música por lá. “Aqui está tudo ótimo. Temos trabalhado muito. Os portugueses, angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos amam a nossa música, principalmente o trabalho do Esdras. A segurança aqui é fundamental, além disso, a realização dos projetos só temos os que Nazinha por tudo que ela prepara para nós”, finaliza Gretchen.