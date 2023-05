‘Caravana das Drags’: reality de Xuxa anuncia campeã com final gravada em Belém

O “Caravana das Drags”, reality show de competição entre drag queens, chegou ao fim, nesta quinta-feira (25). Com final gravada em Belém e participação de Fafá e Gretchen como juradas, as apresentadoras Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi apresentaram ao público a campeã da primeira temporada: Hellena Borgys.

Os nove episódios do programa foram gravados em 2022 - cada capítulo em uma cidade diferente. Para a grande final, a capital do Pará foi escolhida como cenário. As filmagens ocorreram no estacionamento de um shopping, localizado na avenida Centenário. Com dez participantes no elenco, a produção não teve nenhuma drag paraense entre as concorrentes, fato que gerou críticas nas redes sociais.

Hellena Borgys é produzida pelo bailarino mineiro Uátila Coutinho. Borgys enfrentou uma dificuldade a mais na etapa decisiva: diagnosticada com covid-19, ela teve que se apresentar na sala de sua casa, enquanto as rivais performaram no palco da “Caravana”, em Belém. Além do título de soberana, a drag faturou R$ 150 mil.

As drags Gaia do Brasil e Frimes ficaram na segunda e terceira colocações, respectivamente.

“Caravana das Drags” é exibido pelo streaming Prime Vídeo.