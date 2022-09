Círio 2022: campanha do MPT arrecada materiais escolares a crianças de baixa renda

O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT PA-AP) realiza campanha de arrecadação de material escolar, que será doado a crianças e adolescentes de baixa renda. A ação faz parte da campanha Círio 2022 do tribunal e traz os eixos do combate ao trabalho infantil e a educação como instrumento de transformação social.

Entre os materiais que podem ser doados estão: lápis, caneta, caderno e papel-A4. Equipamentos eletrônicos também fazem parte da lista, como celulares, tablets ou computadores (usados ou não).

O material deve ser entregue em dois pontos de arrecadação de Belém: na sede do Ministério Público do Trabalho, localizada na Avenida Governador José Malcher, n° 652, e no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, na Tv. D. Pedro I, 746 - Umarizal. Outra forma de doar é através do pix pelo número de telefone (91) 98437-0500. O valor recebido será convertido em compras de material escolar para a montagem de mais kits escolares.

Para a procuradora do Trabalho Rejane Alves, coordenadora regional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), “essa é uma forma de contribuir com os estudos e para permanência na escola”.

Além da arrecadação de materiais escolares, a campanha vai contar ainda com palestras e debates sobre temas variados nas escolas, que estimulam a busca de novos saberes.

Neste ano, a campanha tem como foco a educação e o combate à evasão escolar, a partir de dados que expressam o aumento do indíce de abandono da escola. De acordo com o Censo Escolar de Educação Básica de 2021, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Brasil registra 1,2% de abandono escolar no ensino fundamental, com os índices chegando a 10,1% na Região Norte.