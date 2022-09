Ação da Secon libera calçadas do Ver-o-Peso como preparativo para o Círio 2022

Começou nesta quarta-feira (21) uma ação da Secretaria Municipal de Economia (Secon) para desobstrução das calçadas da avenida Boulevard Castilhos França, em frente ao mercado do Ver-o-Peso, em Belém. O objetivo é garantir o livre acesso dos frequentadores e visitantes do local, bem como a segurança dos ambulantes que trabalham no perÍmetro. De acordo com a Prefeitura de Belém, a ação seguirá até a semana das festividades do Círio de Nazaré.

“Fizemos esse trabalho no ano passado e deu certo. A Secon coordenou uma ação de sensibilização junto aos permissionários do complexo para que eles nos ajudassem nesse ordenamento, já que com a proximidade do Círio é comum que haja ocupação irregular. O objetivo agora é o mesmo, de preservar a área destinada ao passeio público”, explica o secretário municipal de Economia em exercício, Carlos Marques.

Ordenamento

Segundo o diretor de Feiras, Mercados e Portos da Secon, Pedro Amilton, estão cadastrados para atuar no Complexo do Ver-o-Peso cerca de 950 permissionários, além dos ajudantes desses trabalhadores. “Por isso contamos com um reforço de 30 funcionários da Secon, além de agentes da Guarda Municipal de Belém e dos próprios representantes de cada setor da feira. Esperamos que essa parceria garanta a organização do principal cartão-postal da nossa cidade, que é o Ver-o-Peso”, disse Pedro Amilton.