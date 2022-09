Círio 2022: Bombeiros alertam para riscos de sacadas lotadas

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) realiza, até a próxima sexta-feira (23), fiscalizações em edifícios localizados no trajeto das procissões do Círio de Nazaré, em Belém. O objetivo é alertar moradores sobre os riscos de marquises e sacadas lotadas durante as passagens da Imagem Peregrina de Nossa Senhora.

Segundo o levantamento dos Bombeiros, são 65 estabelecimentos com sacadas e marquises ao longo do trajeto de 3,6 quilômetros das procissões. O diretor de Serviços Técnicos do CBMPA, coronel Jaime Rosa de Oliveira, lembra que o público possui a cultura de reunir amigos e familias para aproveitar a visão privilegiada e assistir às passagens da Imagem, mas, sem os devidos cuidados, a prática pode trazer riscos à segurança dos envolvidos.

Nos dias de procissões, a corporação deve realizar fiscalizações para verificar o cumprimento das medidas recomendadas. “As pessoas começam a usar a sacada como arquibancada e ela não é feita pra isso; é uma estrutura frágil para carregar peso. Então, o risco de acidentes é muito grande. As sacadas podem ser utilizadas respeitando o limite da quantidade de pessoas”, explica o coronel Jaime.

A orientação é de 150 kg, com aproximadamente duas pessoas por metro quadrado em sacadas. A área de cada ambiente deve ser calculada para definir o limite de pessoas que podem ficar no mesmo local. A administração dos espaços deve assinar um termo de responsabilidade se comprometendo a repassar as orientações aos condôminos.

Já as marquises não podem ser utilizadas, pois a estrutura delas não foi feita para suportar pessoas. São pequenas coberturas que protegem a porta de entrada de chuvas e projetam sombras. Jamais podem ser utilizadas como arquibancadas, alertam os Bombeiros.