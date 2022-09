Círio 2022: Corda chega a Belém nesta quinta-feira, confirma Diretoria da Festa de Nazaré

A Corda do Círio chega a Belém nesta quinta-feira, 22, por volta das 10h, após cerca de 15 dias de viagem. O local de chegada é a Estação Padre Luciano Brambilla (antiga Estação dos Carros), no estacionamento da Basílica Santuário. Este ano, um dos principais ícones da festividade de Nazaré voltará a ser usado nas duas procissões mais tradicionais: o Círio e a Trasladação. Nos dois últimos anos, devido à pandemia de covid-19, a corda apenas ficou em exposição.

“A nossa expectativa é grande para utilizá-la nas duas procissões, estamos trabalhando com esta intenção, mas é claro que para isso se confirmar precisaremos analisar o cenário da saúde e as diretrizes dos órgãos de segurança mais próximo das procissões”, avalia Antônio Sousa, diretor de procissões.

A corda foi produzida em Santa Catarina, na cidade de Penha, como nos anos anteriores. Feita de sisal, este símbolo de fé dos devotos de Nazaré tem 800 metros de comprimento com 50 milímetros de diâmetro. A corda chega a Belém dividida em duas partes de 400 metros, para Trasladação e Círio cada. Ela já vem adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as romarias.

VEJA MAIS

Revisão da corda

Uma revisão geral da Corda do Círio está marcada para o dia 24 de setembro, a partir das 15h, feita pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a Guarda de Nazaré. A vistoria, que será realizada no colégio Santa Catarina de Sena, em Nazaré, deve checar detalhes como argolas, nós e estações, além da medição dos 800 metros da corda, para saber se estão em perfeitas condições.

Histórico

A corda passou a fazer parte do Círio em 1885, quando uma enchente da Baía do Guajará alagou a orla desde próximo ao Ver-o-Peso até as Mercês, no momento da procissão, fazendo com que a berlinda ficasse atolada e os cavalos não conseguissem puxá-la. Os animais então foram desatrelados e um comerciante local emprestou uma corda para que os fiéis puxassem a berlinda. Desde então, foi incorporada às festividades e passou a ser o elo entre a Virgem de Nazaré e os fiéis.