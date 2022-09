Grupo Liberal recebe visita da Imagem Peregrina do Círio 2022; vídeo

Eram 17h08, quando a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou à sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. No local, funcionam os jornais O Liberal e Amazônia, o Portal e a Rádio Liberal. Esse ícone da fé mariana foi desembarcado do carro oficial por integrantes da Diretoria da Festa de Nazaré e da Guarda de Nazaré. Coube à Rose Maiorana (diretora comercial) e Ângela Maiorana (diretora de Produção da TV Liberal) receberem a Imagem Peregrina e ingressarem com ela no hall de entrada da empresa, onde se encontravam outros gestores e funcionários. Desde então, transcorreu uma sequência de momentos emocionantes, incluindo o comparecimento da presidente do Grupo Liberal, Déa Maiorana, que também pôde se ver diante da imagem que seguirá no Círio 2022, de forma presencial, após dois anos de pico da pandemia da covid-19.

"Receber a Imagem Peregrina aqui significa muita coisa para a gente; no começo, teve o papai (Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal), porque o Círio para ele era a maior festa, era o Natal dele, e eu me emociono muito ao falar da santa. Ela vem aqui benzer o nosso prédio, nossos colaboradores, minha família toda, e Nossa Senhora é Nossa Senhora de Nazaré que abraça todo mundo, abraça a gente com o manto dela e que está sempre presente aqui dentro, com a gente, pedimos que ela cuide de todos nós", enfatizou Rose Maiorana.

Funcionários saúdam a Imagem da Rainha da Amazônia (Foto: Tarso Sarraf / O Liberal)

Não somente se emocionaram Rose Maiorana e Ângela Maiorana, mas também as irmãs Rosângela Maiorana (vice-presidente do Grupo Liberal) e Roberta Maiorana (presidente da Fundação Romulo Maiorana) e o irmão Ronaldo Maiorana (presidente executivo do Grupo). A Imagem Peregrina foi saudada por gestores e funcionários, com muita gente agradecendo por graças alcançadas ao se ver diante da Imagem do Círio.

Presente

Para o colunista social Ismaelino Pinto, é significativa a programação das visitas da Imagem Peregrina a vários lugares de Belém. "É uma demonstração de que o Círio não é só uma grande procissão, não é só o final de semana do Círio, mas o Círio, na verdade, é uma coisa para sempre, algo contínuo; desde que o ano começa Nossa Senhora de Nazaré está peregrinando por nós", diz.

Alexandre Chaves, diretor de Arraial e Patrimônio da Diretoria da Festa de Nazaré, demonstrou sua alegria "É um grande prazer a gente estar aqui no Grupo Liberal, um grande parceiro nosso, é o principal veículo de comunicação do Estado, e é uma satisfação a gente trazer a Imagem aqui, porque é um grupo que ajuda muito a função de evangelizar o nosso povo paraense". "É o terceiro ano que eu trago a Imagem aqui, e ela vai sempre vir aqui, em O Liberal, toda vez que solicitarem, e eu tenho certeza de que a família Maiorana, muito católica, devota de Nossa Senhora de Nazaré, sempre a receberá com esse carinho", salientou. O diretor Alexandre Chaves foi acompanhado pelos diretores da Festa, Roberto Damasceno, Sandoval Ferreira e Adriana Ferreira.

No momento em que se viu diante da Imagem Peregrina de Nazaré, Augusto Medeiros, diretora da Rádio Liberal, não conteve a emoção. "É muito importante todos os anos ela vir aqui, abençoar os funcionários, e nós que temos essa fé muito grande em Nossa Senhora ficamos muito emocionados; eu sou um cara devoto de Nossa Senhora de Nazaré e realmente a presença dela me emociona demais", destacou.

Bênçãos

Com a Imagem Peregrina colocada em um altar no hall de entrada da empresa, teve início, então, o Rito da Bênção, presidido pelo padre Cláudio Pighin, e com a presença do Coral da Guarda de Nazaré. Em seu pronunciamento, o celebrante destacou o exemplo de fé de Nossa Senhora.

Sobre a oportunidade de os fiéis estarem diante da Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia, padre Cláudio disse: "essa Imagem da Peregrinação nos ajuda a reviver quem foi Maria; para poder seguir Jesus, precisamos imitar Maria. Ela foi a primeira cristã, e nós para fazermos uma caminhada de fé temos que imitá-la. O exemplo que ela nos deu de sempre estar em silêncio e na humildade em serviço aos outros que mais presisavam e aí promovia Jesus entre nós".

Padre Cláudio Pighin exibe a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aos fiéis (Foto: Tarso Sarraf / O Liberal)

A interação com o ícone do Círio emocionou o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana. "Este é um momento de emoção, de esperança, de agradecimento por todos nós que trabalhamos no Grupo, e pedir saúde para todos, caridade que é o mais importante", expressou-se o gestor da empresa.

Ao final do Rito da Bênção, foi organizada uma fila para que gestores e funcionários da empresa pudessem orar e tirar fotos junto da Imagem Peregrina. Agora, a expectativa de todos os participantes da programação é pela realização do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em 9 de outubro próximo.