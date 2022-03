Chega a 138 o número de construções afetadas pela explosão na Terra Firme

Chega a 138 o número de construções afetadas com a explosão ocorrida na Eletronorte na tarde da última terça-feira, 15, no bairro da Terra Firme. Nesta quinta-feira (17), A Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil de Belém, realizou 65 vistorias técnicas em imóveis localizados na avenida Perimetral e passagem Belo Horizonte.

Ainda não é possível estimar o número total de imóveis impactados. Por esta razão, a entrega dos laudos aos proprietários deve ocorrer na próxima sexta-feira (25). Nesta sexta (18), os engenheiros da Defesa Civil de Belém darão continuidade ao serviço.

Empresas localizadas no interior do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, localizado a cerca de um quilômetro da Eletronorte, também sofreram o impacto da explosão, 15 empresas e dois laboratórios foram vistoriados nesta quinta-feira (17), pela Defesa Civil Municipal.

20 empresas foram atingidas

Ao todo 20 empresas, incluindo a Fundação Guamá, e dois laboratórios da Universidade Federal do Pará (UFPa) foram atingidos. Eles tiveram, em sua maioria, vidros e janelas danificados.

A gerente técnica do Laboratório de Óleos da Amazônia, Adriana Miranda, estava trabalhando na hora da explosão e contou o que sentiu naquele momento. “O estrondo foi tão grande que achei que a explosão tivesse sido aqui dentro. Cinco de nossas salas tiveram janelas quebradas. Em algumas, o vidro não quebrou, mas a esquadria está solta”, detalhou.

Rodrigo Quites Reis, diretor-presidente da Fundação Guamá, organização gestora do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, explicou a importância do serviço prestado pela Prefeitura de Belém.

“Estamos fazendo reparos nas áreas comuns, como a substituição de vidros que foram atingidos com a explosão, entretanto, há uma série de demandas das empresas residentes e laboratórios atingidos. O laudo gerado por essa vistoria é importante para que nós, Fundação Guamá, e entidades responsáveis pelos empreendimentos aqui instalados, que foram danificados, possamos requisitar junto à Eletronorte o ressarcimento das despesas que estamos tendo”, disse Rodrigo Quites Reis.

A presidente da Comissão de Defesa Civil de Belém, Christiane Ferreira, acompanhou as vistorias no PCT-Guamá. “Iniciamos hoje o trabalho hoje, porém por serem mais de vinte empresas, as vistorias serão concluídas amanhã e entregaremos os laudos na próxima semana”, concluiu.

Posicionamento da Eletronorte

Em nota divulgada no fim da noite da última quarta-feira (16), a Eletronorte divulgou uma nova nota comentando que iria disponibilizar um posto de atendimento para cadastrar as famílias impactadas pela explosão. A nota não mencionou o local do posto nem os detalhes para cadastramento. Uma nova nota da empresa deve ser divulgada ainda nesta quinta-feira (17). Confira a nota mais recente da Eletronorte na íntegra: