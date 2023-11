Chef vai à escola: projeto busca conscientizar crianças sobre a importância da educação

Nesta terça-feira (7), foi realizada mais uma edição do projeto "Chef vai à escola", idealizado pela assistente jurídica Leide Daiana Santos, com apoio do advogado e o Chef e gastrólogo Raul Moreira, de Belém. A iniciativa, que é executada há cinco anos em escolas públicas de Belém e Ananindeua, tem como missão conscientizar as crianças, de forma lúdica, sobre as transformadoras consequências da educação.

O Chef liderou uma oficina de culinária, ensinando os alunos a criar suas próprias massas, destacando como algo tão simples como a mistura de ovo e farinha pode se transformar em deliciosos pratos de macarrão. O projeto foi realizado, desta vez, na Escola Estadual Antônia Paes da Silva, Belém, tendo a 5ª edição em 2023.

As crianças, envolvidas na mágica da culinária, absorveram não apenas habilidades culinárias, mas também lições sobre a importância do estudo e a promessa de um futuro cheio de oportunidades. “Ele tem e pode ser o que ele quiser com as oportunidades que a vida lhe der”, afirma a assistente jurídica.

O projeto busca, também, aproximar a figura do Chef de cozinha que, frequentemente, é vista como distante das comunidades periféricas. É o que diz a assistente jurídica, "quando a gente chega nos cursos, um quer ser chef de cozinha, já quando a gente sai, são 10 querendo ser”, conta Leide.

O gastrólogo explica que a atividade de fabricação do macarrão permite passar para a criança, de forma lúdica, que o conhecimento e o estudo fazem a diferença. “A mistura da farinha com o ovo, que se transforma na mágica do macarrão – que elas não sabiam como era feito –, é essencial para mostrar que o simples conhecimento faz com que elas possam fazer o próprio alimento e isso é uma forma lúdica para dizer que o estudo é essencial. O estudo vai fazer você ser diferente e, lá na frente, tirar sua família de uma probabilidade de vulnerabilidade social e evitar, com certeza, o trabalho infantil – que é a nossa mensagem’”, destaca o Chef Raul.

Atualmente, além de Leide, o projeto conta com a parceria do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT–8), do Chef Raul e dos demais parceiros Fábio e George. A assistente finaliza dizendo que a sociedade deve estimular os jovens: “a comunidade pode abraçar incentivando essas crianças, porque não são só eles, a gente [também] convida os pais [a participarem]”, conclui.

O aluno do 5º ano João Ikaro, 11, conta que aprendeu a fazer a massa do macarrão e que, além de brincar com o trigo e com o ovo, gostou bastante de fazer perguntas para o Chef Raul. João tem o sonho de ser jogador de futebol, mas caso tenha que seguir outra profissão, escolheria ser chef de cozinha. “Sempre peço para minha mãe deixar eu fazer alguma coisa de cozinhar, mas ela não deixa por causa de segurança, como mexer com fogo. Meu sonho é fazer um peixe”, conta.

Maria Helena Silva, 10, também do 5º ano, diz que aprendeu a fazer a receita do macarrão, que antes não sabia, e parecia ser fácil quando acompanhava pela televisão. “Aprendi uma coisa nova e me diverti com os meus amigos”, expressa a aluna.