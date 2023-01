Professor de escola pública em Ananindeua cria apps educativos com a 'cara do Pará'

Um universo de opções à distância de um clique. Desde que os smartphones chegaram, os aplicativos passaram a fazer parte de nossas vidas. Existem milhares de opções. Apps de culinária, música, de compras online, de astronomia, apps que ensinam a fazer exercício físico ou a fotografar. O desenvolvimento de aplicativos se tornou um mercado em franco crescimento desde a última década. E nesse mundo, o público infantil representa uma importante fatia dos investimentos. São crianças que utilizam os aplicativos para ver desenhos, jogar ou para aprender. Os apps educativos, inclusive, estão em alta no mundo todo. No Brasil, existem iniciativas privadas e até mesmo do Governo Federal, como o Graphogame, utilizado como um auxílio na afabetização infantil. No Pará, um professor da rede municipal de Ananindeua ganhou evidência após criar dois aplicativos educativos com a cara e o jeito paraense.

O professor Humberto Baía aproveitou o período de isolamento causado pela pandemia de covid-19 para colocar a ideia em prática. Ao longo de sua carreira, o professor Baía teve a noção do poder do mundo digital sob seus alunos. Celulares, tabletes, jogos, youtubers e seus vídeos. Esses eram os principais temas nas rodas de conversas entre os alunos. O mundo digital tinha o poder que todos os professores como Humberto sonhavam ter: ele prendia a atenção das crianças, que passavam a dedicar mais tempo naquilo. “A ideia de criar os aplicativos foi para fazer parte desse mundo das crianças, conseguir transformar esse tempo no digital em tempo de aprendizagem”, conta.

Maria Violeta, de seis anos, utiliza o aplicativo de alfabetização diariamente. (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Após um período aprendendo sobre desenvolvimento de apps, o professor se sentiu seguro e lançou para seus alunos os dois aplicativos que havia criado. ‘Alfabetização Pai D’égua’ e ‘Histórias Ilustradas para Crianças’, com mais de 50 livros digitais disponíveis de forma gratuita, entre os quais ‘O Sumiço do Pequeno Peixe-boi’, ‘A Lenda da Mandioca’, ‘Olha a Manga’, ‘O Lobo Bom’ e ‘Ananindeua’, que conta a história do município de forma lúdica. Tanto o app que auxilia na alfabetização, quando o que incentiva a leitura, utilizam personagens, paisagens e outras características tradicionais de nossa região, o que cria uma identificação maior entre as crianças e é um dos motivos do sucesso da iniciativa.

“Em 2018 eu já participava de grupos de informações sobre tecnologias aplicadas à educação e já comecei a ter uma noção sobre programação, aplicativos, plataformas etc. Só que na época, além de trabalhar muito, eu tinha um computador muito simples e acabei engavetando o projeto de criar um aplicativo. Mas em 2020, com o isolamento, comprei um computador novo e comecei a aprender fazendo. Durante mais de um ano trabalhei nesse aplicativo chamado ‘Alfabetização Paidégua’, com o objetivo de utilizá-lo nas aulas remotas, mas também quando as presenciais voltassem, pois entendia aquilo como uma ferramenta permanente”, diz Humberto Baía, dizendo que o resultado tem superado as expectativas.

“Para minha surpresa muitas crianças de outras escolas fizeram o download dos aplicativos e utilizam os apps. Como professor, vejo uma ferramenta que que tem somado as práticas habituais da sala de aula. A tecnologia não veio para simplesmente substituir o que está em voga. Mas sim, dar novo significado e maximizar a aprendizagem. Ao mesmo tempo, ao criarmos temas de nossa cultura, geramos uma identificação dos alunos com o material pedagógico do app e com isso um maior engajamento nas atividades”, diz Humberto.

O mercado dos aplicativos para smartphones e tablets tem centenas de milhares de start-ups competindo em um setor que cresce exponencialmente nos últimos anos, movimentando milhões. De acordo com o relatório The State of App Marketing Brazil 2022, os aplicativos registraram um aumento de 44,8% nas compras in-app no segundo trimestre do ano passado. E grande parte dessa fatia está concentrada no universo infantil. Para se ter uma ideia, a empresa 1 Digital, desenvolvedora do app da Galinha Pintadinha no Brasil, obteve nos dois últimos anos mais de três milhões de downloads só nesse segmento. No entanto, quando falamos da região norte, são poucas iniciativas como a do professor Humberto.

“Consumimos muito material pedagógico vindo de outras regiões que até certo ponto tentam ser o máximo abrangentes, porém muito de nossa cultura local fica de fora das práticas pedagógicas da sala de aula. Então pensei em desenvolver o aplicativo como uma forma de valorizar a nossa cultura e o nosso viver. Para que os alunos possam tanto se reconhecer nas atividades do aplicativo, como conhecer aspectos de nossa cultura que lhes são ainda desconhecidas”, diz.

Nos aplicativos criados pelo professor da rede municipal de Ananindeua, a utilização é totalmente gratuita. Porém, Humberto, como profissional, não está alheio às possibilidades de rentabilizar suas iniciativas de forma justa. Assim como a maior parte dos aplicativos gratuitos disponíveis nas lojas online, seja de sistema Android ou Iphone, existe a possibilidade dos usuários realizarem uma doação para o professor. Também há ideias sobre, também como outros modelos, cobrar assinatura de uma parte exclusiva dos conteúdos.

“Quando você vê um aluno interessado em aprender a língua portuguesa e a matemática através de algo que você criou, a alegria é indescrítivel, pois foi feito com todo carinho, pensando sempre no melhor método de fazer o desenvolvimento do aluno atingir o potencial máximo. A chave do digital está aí para todos, nós, docentes da rede pública, precisamos despertar isso em nossos alunos, é uma missão”, diz Humberto, que também é autor de livros físicos, entre os quais ‘Cor de Pele?’, que fala sobre racismo, e ‘O Segredo de Francisca’, livro que relata o drama do abuso infantil.