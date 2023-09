Boulevard da Gastronomia já está com 90% das obras concluídas, em Belém

O trabalho no Boulevard da Gastronomia está com 90% das obras concluídas. A previsão da Prefeitura de Belém é de que o local seja entregue nos primeiros dias do mês de outubro, às vesperas do Círio de Nazaré. Após ser concluído, o espaço será outra opção para o lazer na capital paraense e deve também fomentar o turismo gastronômico em Belém, já que a cidade possui o título internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2015, e reiterado em 2020. O selo de Cidade Criativa é renovado de quatro em quatro anos.

“Há 35 anos trabalho nesta praça na época do Círio, com venda de comida. Saber que ela vai se tornar um local de valorização de nós trabalhadores do alimento, me deixa emocionado”, diz o trabalhador autônomo Carlos Augusto Gomes, que neste sábado, 23, fez questão de acompanhar o andamento final da obra do futuro espaço de fomento do turismo gastronômico da cidade, pelo qual já tem apreço.

O prefeito Edmilson Rodrigues visitou, neste sábado (23), os últimos serviços a serem realizados. “Já estamos retirando os tapumes da obra para garantir segurança e comodidade durante as procissões que passam por aqui. Após o Círio iremos finalizar o projeto, com a instalação de alguns equipamentos restantes”, explicou o prefeito.

Infraestrutura

De acordo com Deivison Alves, secretário municipal de Urbanismo (Seurb), pasta responsável pela obra, o Boulevard da Gastronomia vai contar com sistema de iluminação modernizada em LED, áreas de convivência, ciclofaixa, quiosques para apreciação da gastronomia paraense e praças recuperadas.

“Aumentamos o número de funcionários. Os trabalhos estão ocorrendo em ritmo acelerado, estamos com quase 90% dos serviços concluídos para inaugurarmos o espaço ainda em outubro”, explicou o secretário Deivison Alves.