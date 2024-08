Casos de meningite em Belém já somam quase 65% do total do ano passado

Até julho deste ano, Belém já registrou 64,7% do total de casos de meningite de todo o ano de 2023. Atualmente, a capital paraense conta 202 diagnósticos para todos os tipos da doença, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). No ano passado, os casos somaram 312. As vacinas são a forma mais eficaz de prevenir a meningite e estão disponíveis nas salas de vacinação da cidade.

Apesar do número, na capital, a situação das meningites ainda é considerada 'dentro do esperado' pela secretaria de saúde, levando em conta a análise da série histórica dos últimos dez anos:

"A meningite é considerada uma doença endêmica no Brasil, com ocorrência esperada ao longo de todo o ano. Entretanto, na região Norte, há uma maior incidência durante o período sazonal conhecido como inverno amazônico. Ambientes abafados e úmidos, com pouca circulação de ar e luz natural, podem aumentar o risco de transmissão da doença", detalha a nota da Sesma.

A secretaria orienta a população a evitar locais aglomerados e a manter os ambientes arejados, abrindo portas e janelas para prevenir o contágio da doença. "É fundamental que todos mantenham o cartão de vacina atualizado, especialmente crianças e adolescentes. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a meningite", enfatiza a nota.

Em abrangência estadual, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que, no caso da meningocócica, uma das formas mais graves da meningite bacteriana que pode levar à morte, 55 diagnósticos foram confirmados até a última terça-feira, 6 de agosto, sendo que, em todo o ano de 2023, apenas 19 casos foram confirmados.

Além dos cuidados preventivos contra a doença já citados, a Sespa acrescenta outros que também contribuem para combater a meningocócica: favorecer a incidência da luz solar nos ambientes, pois o meningococo (a bactéria causadora) é sensível à luz solar.

"A importância da higiene geral, boa alimentação, ventilação e insolação dos ambientes, dormitórios adequados, saneamento básico ideal; (...) não usar medicação sem recomendação médica; procurar o serviço de saúde imediatamente frente a suspeita da doença (febre alta, vômito, dor nas articulações, manchas no corpo, rigidez de nuca e convulsão)" são outros cuidados indicados.

Vacinas estão disponíveis em Belém

As vacinas disponíveis para prevenir as meningites são: BCG, Pentavalente, Meningocócica C e Pneumocócica 10V, obedecendo o calendário vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde.

O calendário nacional de vacinação inclui duas doses da vacina meningocócica C aos 3 e 5 meses, com um reforço aos 12 meses, podendo ser administrado até os 4 anos.

"Além da meningo C, a Sesma disponibiliza nas salas de vacinação do município a vacina Meningo ACWY, que protege contra quatro sorotipos (A, C, W e Y) e está disponível para adolescentes de 11 a 14 anos, conforme calendário básico vacinal 2024 (PNI/MS)", acrescenta a Sesma.

Além das vacinas disponíveis nas salas de vacinação das unidades de saúde, a Sesma diz que realiza, anualmente, ações de capacitação e divulgação de notas técnicas para profissionais de saúde, além do monitoramento da evolução dos casos por meio da Vigilância Epidemiológica.