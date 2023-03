Buracos ‘brotam’ na Rua Senador Manoel Barata, na Campina, em Belém

Donos de estabelecimentos comerciais da rua Senador Manoel Barata, entre as travessas Padre Eutíquio e 7 de Setembro, no bairro da Campina, em Belém, nem se espantam mais com buracos na via. No entanto, eles estão indignados com o fato do problema não ser solucionado. Um pedido de reparo, com fotos da situação no local, chegou a ser enviado pelos trabalhadores à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), no dia 9 de fevereiro deste ano, porém, até então, nada foi resolvido.

Há 10 anos, o comerciante Antônio Santos, 72 anos, trabalha em uma loja de confecções no trecho mencionado anteriormente. Na manhã desta sexta-feira (3). ele contou à reportagem que as erosões na rua são constantes. “Sempre tem [buraco], aqui e ali. Esse só não é maior porque a gente está todo tempo colocando pedra. Só quando cai esse pedaço que eles vêm, consertam. Mas vai afundando, afundando, a gente vai botando pedra... Eu nunca procurei o poder público, mas eles vêm quando cai mesmo e para de passar carro. Caiu um ônibus uma vez aí, ficou preso e prejudicou o trânsito. Quando algum carro fica preso aí, aí para tudo e prejudica o trânsito, né? E aqui é bem movimentado”, disse o lojista.

O comerciante Antônio Santos, 72 anos, contou à reportagem que as erosões na rua são constantes (Thiago Gomes/O Liberal)

A empresária Franciele Rebonatto, 44 anos, conta que desde o início de fevereiro, com a chegada das chuvas intensas, os lojistas começaram a perceber a erosão de uma parte do asfalto e que o problema estava se agravando. “No dia 9 de fevereiro, nós entramos com um pedido de reparo junto à Sesan, onde foi protocolado o documento, com fotos, inclusive. Naquela data, o buraco já estava bastante visível, hoje já está bem pior. Então a gente está, há quase um mês, esperando uma resposta da secretaria, não só eu como outros lojistas, que fizeram solicitação junto a outros órgãos também, mas nem sequer tivemos uma satisfação”, afirmou.

Franciele ressalta que na quinta-feira (2) um carro caiu no buraco, outro tentou manobrar e caiu no meio-fio. “A calçada do restaurante já está destruída, está cedendo. Pelo que nós vemos ali, a erosão por baixo está bem grave, com risco de cair a qualquer momento, e a gente tem percebido o descaso das autoridades”, comentou. Outro detalhe que chama atenção de quem passa pelo local é um pedaço do asfalto onde já foi feita manutenção anteriormente. Ali, é possível ver nitidamente o remendo do asfalto, diz a empresária.

“É aquele tipo de trabalho feito de qualquer forma, que, com o passar dos dias, com pouco tempo, volta a dar problema de novo. Toda vez que dá problema, o transtorno é gigantesco, porque é uma via estreita, a gente não consegue desviar pra lugar nenhum, mas é, ao mesmo tempo, uma rua importante para evacuação do comércio, então muitos carros passam ali todos os dias, muitos pedestres, e atrapalha a circulação de forma geral”, declarou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Sesan sobre o caso, mas até o momento não obteve retorno.