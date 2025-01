Belém terá ônibus gratuito na madrugada durante o aniversário da cidade

Belém terá ônibus rodando de madrugada, de forma gratuita, durante a comemoração dos 409 anos da cidade, que será celebrado entre sábado, 11, e domingo, 12, no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas.

A notícia foi divulgada pelo prefeito da cidade, Igor Normando, por meio das redes sociais. A iniciativa tem o objetivo de garantir a mobilidade do público na virada entre os dias de festa, quando será empregado um reforço de pelo menos 20 ônibus, que farão o trajeto entre o Portal da Amazônia e São Brás de maneira gratuita.

"Aqui ninguém é Cinderela para ter que sair da festa meia-noite", brincou o prefeito no vídeo. "A gente vai disponibilizar mais de 20 ônibus extras para fazer o traslado de São Brás, até o Portal da Amazônia e do Portal da Amazônia até São Brás, tudo isso de 23h até as 3h da manhã", informa.

Serviço:

Ônibus de madrugada no aniversário de Belém

Percurso: Portal da Amazônia, Avenida Mundurucus, Avenida José Bonifácio, Mercado de São Brás (desembarque).

Ponto de embarque no Portal: Avenida Bernardo Sayão, entre as ruas Veiga Cabral e Oswaldo de Caldas Brito.

Data e horário: entre 23h de sábado (11/01) e 3h de domingo (12/01)