Belém lidera o ranking de municípios paraenses com mais colisões de veículos contra postes em 2022

Belém está na liderança do ranking de cidades paraenses com mais incidência de colisões de carros contra postes, somando 108 casos registrados somente nos primeiros cinco meses de 2022. No Pará, foram 1.484 acidentes neste formato de janeiro a maio desse ano, o que representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2021, quando as ocorrências totalizaram 1.351. O levantamento foi feito pela Equatorial Pará e demonstra a necessidade de mais cuidado ao conduzir.

Atrás da capital, Santarém aparece com 72 casos, seguida por Castanhal, com 59; Altamira, contando 43 registros e Marabá, com 42.

Os fatores que contribuem para os índices elevados são diversos e envolvem, entre outros, infrações dos motoristas, como excesso de velocidade, sonolência do condutor, uso de aparelho celular e embriaguez. Os danos que as colisões com o poste de rede de energia podem causar incluem choque elétrico e incêndios porque o impacto tende a romper os cabos energizados. Com a queda, parte da estrutura fica propensa a atingir o que estiver por perto, como o próprio veículo, a vegetação, edificações e até pessoas, causando descargas elétricas.

O gerente de manutenção e obras da empresa de energia, Gesuenio Oliveira, ressalta que, nesses casos, é importante procurar um lugar seguro durante acidentes que envolvam a rede elétrica, evitando tocar em pessoas ou objetos que estejam em contato com a fiação. “É importante dizer que nessas situações, a população deve se manter afastada do local do acidente, de postes abalroados e cabos energizados, que são situações de risco elevado e podem provocar acidentes graves e até fatais”, destaca.

No último dia 13 de junho, um carro colidiu com um poste na avenida Pedro Álvares Cabral, em frente a 8ª Região Militar, e deixou ao menos uma pessoa ferida. Os destroços do veículo ficaram espalhados. A energia elétrica do local precisou ser interrompida para que a empresa responsável fizesse os devidos ajustes.

Quem está acostumado a andar pela via, sente as constantes dificuldades e riscos que tanto as imprudências, quanto as más condições do asfalto trazem. O comerciante Pedro Reis trabalha com a venda de frutas às margens da avenida há 7 anos e afirma que é constante ver situações que causam transtornos. “Frequentemente tem acidentes, os motoqueiros e carros são imprudentes. Tem muita buraqueira também, o serviço tá mal feito. Às vezes, os motoristas vêm em alta velocidade”, comenta.

Prejuízos

Quando há quebra da estrutura e rompimento de cabos, o custo mínimo de manutenção é superior a R$4 mil. O Artigo 927 do Código Civil define que a pessoa responsável por causar os danos a terceiros fica obrigada a repará-los, ou seja, o valor investido na reforma dos postes e o transtorno aos clientes devem ser pagos pelo motorista.

Casos recentes

Julho tem sido movimentado quando o assunto é acidentes envolvendo colisão entre veículos e postes. Na primeira semana do mês, duas pessoas foram eletrocutadas ao tentar salvar o motorista de um carro que ficou preso entre as ferragens após colidir com um poste, no município de Augusto Corrêa, nordeste do Pará. Os fios estavam energizando o chão e atingiram as vítimas.

Em Belém, uma caçamba invadiu a pista do BRT, bateu em um carro de passeio e só parou após o choque com um poste, na manhã de quarta-feira (6). Os moradores de locais próximos ao acidente ficaram sem energia por conta do rompimento dos cabos.

Outra situação ainda em julho ocorreu na sexta-feira (15), em Marabá. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver que o motorista de uma picape perde o controle do automóvel e atinge um poste, que ficou inclinado devido o impacto.

Cuidados necessários

Caso a vítima esteja dentro de um veículo e o cabo cair e permanecer sobre ela, deve-se acionar e aguardar socorro do Corpo de Bombeiros.

É preciso permanecer dentro do veículo e não tocar na parte metálica, já que pode ocorrer a condução de corrente através dos pneus.

Serviço

Em caso de cabos partidos ou choque em postes, a população pode informar o local com ponto de referência para a empresa responsável pelo telefone 0800 091 0196.