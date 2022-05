Acidente na Arthur Bernardes: carro derruba poste nesta segunda-feira (09/05)

Um poste de energia elétrica ficou pendurado pelos fios, prestes a cair, na rodovia Arthur Bernardes entre as passagens União e Santa Cruz, em Belém. De acordo com informações de moradores e de funcionários da Equatorial Energia, que estão trabalhando no local, na madrugada desta segunda-feira (9), um carro particular colidiu com a estrutura, e já durante a manhã, o poste quebrou de vez e caiu sobre um caminhão que passava. Ninguém se feriu no incidente.

Metade da pista foi interditada e os carros que transitam na rodovia precisam desviar. A situação é delicada e perigosa, já que pedestres e veículos continuam passando pelo local. Apesar disso, não há registro de engarrafamento até o momento, e o trânsito está fluindo.

Acompanhe para mais informações.