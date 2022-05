Poste tomba e assusta moradores no bairro da Marambaia em Belém

Moradores da Passagem Ceará entre as avenidas Rodolfo Chermont e Tavares Bastos, no bairro da Marambaia, em Belém, estão amedrontados, desde o início desta tarde de domingo (30), quando um poste da via tombou, ameaçando cair sobre os imóveis residenciais.

De acordo com os moradores, o poste foi trocado há cerca de três meses pela concessionária de energia. "Eles vieram trocaram o poste antigo e colocaram este de fibra, mas desde o início a gente percebeu que este poste é bem mais fino que o anterior e ficamos com medo. Hoje, por volta de meio-dia e trinta o poste tombou", disse a dona de casa, Elzyelene Costa que mora há 12 anos na Passagem Ceará.

Ao menos três casas podem ser prejudicadas caso ocorra a queda do poste de energia, afirmou Elzylene. Ela teme pela residência, que tem dois pavimentos e, segundo ela, está ameaçada diretamente pelo poste caso ele caia. A dona de casa reside com mais cinco pessoas, o marido, que é motorista de Van, dois filhos, uma neta e uma nora.

A vizinhança na Passagem Ceará informou que logo que o poste caiu, chamou a concessionária de energia, que enviou uma equipe ao local. "Os trabalhadores fizeram fotos, filmaram o poste com problemas e disseram que iriam retornar, mas a gente está com medo de um acidente maior com as chuvas fortes que têm caído, em Belém", destacou a moradora Elzylene Costa.

Nota da Equatorial Energia

Procurada, a Concessionária Equatorial Energia informou que suas equipes técnicas foram mobilizadas para realizar a troca do poste danificado, que deve ser substituído ainda na tarde deste domingo (1º).

A distribuidora informou, ainda, que situações como essa devem ser informadas nos canais de atendimento da empresa, disponíveis 24h, por meio do 0800 091 01 96, pela assistente virtual Clara, via WhatsApp no número (91) 3217 8200, pelo site www.equatorialenergia.com.br e ainda pelo App Equatorial Energia, disponível para dispositivos Android e IOS.