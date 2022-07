Motorista bate carro contra poste e passageira de outro veículo grava acidente

Uma picape, modelo Fiat Strada Freedom, colidiu contra um poste na madrugada desta quinta-feira (15), em Marabá, região sudeste do Pará. O acidente aconteceu na entrada do Núcleo São Félix, no sentido da saída da ponte. O condutor do veículo não teve o nome divulgado. Ninguém ficou ferido. No entanto, não foi informado se havia mais alguma pessoa dentro do veículo. O caso foi registrado na 21ª Seccional de Marabá.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para o acidente de trânsito. Ao chegar no local, o proprietário do veículo disse aos policiais que teria tentado desviar de uma motocicleta para evitar uma possível colisão. Porém, a picape acabou atingindo o poste, que ficou inclinado após o impacto.

Nas imagens, não é possível avistar a moto que o proprietário do veículo disse que teria supostamente desviado. O motorista perdeu o controle do automóvel e colidiu contra o poste. “Ele vai bater. Vai bater. Meu Deus, eu gravei”, grita a mulher que flagra o acidente em um carro mais atrás.

Momentos depois, a cinegrafista passa ao lado da picape e é possível ver o motorista dentro do carro. “Meu Deus, ele ‘tá’ morto de bêbado. A gente ‘tá’ filmando desde longe. Ainda bem que ele não se machucou”, diz a mulher. A legenda da publicação diz: “ainda bem que não se machucou. Meu Deus do céu. Que perigo. 'Tá' morto de bêbado".