Motorista supostamente embriagado capota com o carro e atinge mais 2 veículos em Belém

Um carro capotou após colidir contra outros dois veículos no início da tarde desta sexta-feira (15), no bairro Umarizal, em Belém. O condutor do veículo responsável pelo acidente foi identificado como Arthur da Costa Santos, médico de 68 anos.

Segundo a polícia, Arthur vinha pela travessa 14 de março e fez uma manobra arriscada na rua Diogo Móia. Ele estava sozinho quando perdeu o controle do automóvel e bateu na traseira de um carro estacionado e atingiu outro mais a frente antes de capotar. O primeiro carro ficou com a roda traseira bastante destruída no lado esquerdo.

O segundo veículo teve apenas arranhões. Com o impacto, o carro modelo WRV capotou. A Polícia Militar encontrou garrafas de bebidas alcoólicas dentro do automóvel dirigido pelo médico. Os policiais suspeitam que Arthur estivesse embriagado no momento do impacto.

Arthur mora em uma casa da rua Diogo Móia e estaria tentando estacionar o carro quando um acidente aconteceu. Ele sofreu ferimentos leves e foi socorrido e encaminhado para um hospital particular, na travessa Castelo Branco.

Familiares de Arthur afirmaram que conversaram com os donos dos veículos e que vão pagar pelos danos materiais causados pelo acidente. O caso foi registrado na Delegacia de São Brás.