Carro capota no bairro da Batista Campos, em Belém

Um carro capotou, na noite deste sábado (25), na avenida Serzedelo Correia com avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Batista Campos, em Belém. Uma vítima que estava dentro do veículo foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Pará e será encaminhada para um hospital particular. Ainda não há informações sobre as causas do acidente e nem o estado de saúde do homem. As informações foram confirmadas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar.

A avenida Serzeledo está interditada para o socorro médico. A polícia tenta localizar os familiares e aguarda o acionamento do serviço de remoção veicular. Equipes de resgate continuam no local.

Matéria em apuração.

VEJA MAIS