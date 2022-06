Casal morre ao mesmo tempo, mas em lugares e por causas diferentes; entenda

Juntos há seis anos, Ildemar Schirmann e Mirtes Thoele Brum fizeram valer o ditado “até que a morte os separe”. Eles morreram ao mesmo tempo, mas em locais diferentes e por motivos nada parecidos. O casal morreu por volta das 23h de quinta-feira (23), em Missal, no Paraná. As informações são do jornal O Povo e do portal Ric Mais.

O casal havia se falado por mensagens pouco antes de morrer. Mirtes estava em casa quando enviou um áudio para o companheiro dizendo que não estava se sentindo bem. Ildemar estava em outra propriedade do casal quando recebeu o recado e foi às pressas de motocicleta ao encontro da mulher.

No caminho, ele sofreu um acidente. Com traumatismo craniano, o homem foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Enquanto isso, um dos filhos da mulher foi até a casa onde ela estava, mas encontrou as portas trancadas. Ele acionou o Samu, que foi até o local e conseguiu entrar no imóvel. Os socorristas encontraram Mirtes desmaiada e ela foi levada ao hospital. Os médicos tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Foz do Iguaçu, também no Paraná. O corpo de Ildemar foi liberado, mas o de Mirtes continuou no IML para outras averiguações. O casal deve ser sepultado no mesmo local.