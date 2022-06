Mulher morre após colidir moto contra cercado no sudeste do Pará

Uma motociclista morreu após colidir contra uma cerca de arame na manhã desta sexta-feira (24), no município de Breu Branco, região sudeste do Pará. O acidente aconteceu no trecho conhecido como Curva do Vilela. A vítima foi identificada como Ivanilde Ferreira. As informações são do Portal HS.

Fotos foram compartilhadas nas redes sociais onde mostram a moto em que a vítima estava bastante destruída após a colisão. Ivanilde teria batido a cabeça em uma das estacas da cerca. O motivo do acidente permanece um mistério.

Ivanilde era mãe de duas crianças pequenas.

